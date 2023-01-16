В Нижневартовске появился спрос на квартиры в домах нового формата. Фото

17 января 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Компания планирует продолжить строительство малоэтажных домов с небольшими квартирами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске компания, построившая ЖК «Белые ночи» — четырехэтажные дома с малоформатными квартирами, собирается создать еще один подобный жилищный комплекс. Жилье в первых домах оказалось востребовано среди горожан. Об этом URA.RU рассказал директор компании «Гарант-Строй» Кадырбек Шихшабеков. «Это оказался один из самых востребованных объектов в Нижневартовске с небольшими квартирами студиями, потому что такого жилья в городе не хватает. Сейчас активно идут продажи. Не у каждого есть возможность переплачивать, поэтому выбирают небольшое, но аккуратное жилье с отделкой и двором. Через дорогу [от „Белых ночей“] у нас планировка территории уже утверждена. Весной планируем начать строительство. Это будет отдельный жилой комплекс, но в подобном виде», — рассказал корреспонденту агентства директор компании. Застройщик планирует, что дома в новом жилищном комплексе также будут четырехэтажными. Часть первых этажей рассчитывают отдать под коммерческую недвижимость. При этом площадь самих квартир компания планирует оставить малоформатной — 24-26 квадратных метров. «В рамках малоэтажного жилого фонда все более востребованными оказываются малоформатные квартиры-студии площадью не больше 30 м². Это объясняется рядом причин, главная из которых, конечно, цена. Для одиноких граждан и молодых семей это отличная возможность получить все преимущества жизни за городом по сравнительно доступной цене. Для застройщиков это также хорошее решение разместить как можно больше квартир в ограниченном формате малоэтажек», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в новом районе Нижневартовска откажутся от многоэтажек. Дома возле улицы Нововартовской планируют также построить до пяти этажей. Это один из редких примеров, когда в городе отказываются от высоток в пользу меньшей этажности жилых зданий. Дизайн домов в новом жилищном комплексе Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске компания, построившая ЖК «Белые ночи» — четырехэтажные дома с малоформатными квартирами, собирается создать еще один подобный жилищный комплекс. Жилье в первых домах оказалось востребовано среди горожан. Об этом URA.RU рассказал директор компании «Гарант-Строй» Кадырбек Шихшабеков. «Это оказался один из самых востребованных объектов в Нижневартовске с небольшими квартирами студиями, потому что такого жилья в городе не хватает. Сейчас активно идут продажи. Не у каждого есть возможность переплачивать, поэтому выбирают небольшое, но аккуратное жилье с отделкой и двором. Через дорогу [от „Белых ночей“] у нас планировка территории уже утверждена. Весной планируем начать строительство. Это будет отдельный жилой комплекс, но в подобном виде», — рассказал корреспонденту агентства директор компании. Застройщик планирует, что дома в новом жилищном комплексе также будут четырехэтажными. Часть первых этажей рассчитывают отдать под коммерческую недвижимость. При этом площадь самих квартир компания планирует оставить малоформатной — 24-26 квадратных метров. «В рамках малоэтажного жилого фонда все более востребованными оказываются малоформатные квартиры-студии площадью не больше 30 м². Это объясняется рядом причин, главная из которых, конечно, цена. Для одиноких граждан и молодых семей это отличная возможность получить все преимущества жизни за городом по сравнительно доступной цене. Для застройщиков это также хорошее решение разместить как можно больше квартир в ограниченном формате малоэтажек», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в новом районе Нижневартовска откажутся от многоэтажек. Дома возле улицы Нововартовской планируют также построить до пяти этажей. Это один из редких примеров, когда в городе отказываются от высоток в пользу меньшей этажности жилых зданий.