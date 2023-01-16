Мэр Кургана срочно приехала в дом, за который чиновника отчитали на федеральном ТВ

17 января 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова лично встретилась с жильцами проблемного дома, о котором рассказали на «Первом канале» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова приехала в дом №27 по улице Краснодонская с затопленным подвалом, из-за которого директора департамента ЖКХ Романа Медведева сегодня отчитали в эфире «Первого канала». Ее сопровождали активисты Народного фронда и журналисты. Ответ Медведева о том, что подвал уже просушен и дезинфицирован, прозвучавший в телеэфире, жильцам объяснили ошибкой, и высушили подвал. «Чиновнику его подчиненные показали не ту видеозапись. Именно поэтому [Роман] Медведев во время прямого эфира был уверен, что подвал по Краснодонской, 27 сухой. После эфира на федеральном канале Роман Медведев лично отправился на осмотр проблемного дома. Было принято срочное решение высушить подвал и провести необходимые работы по дезинфекции, что и было сделано», — сообщает портал «Область45». Ситникова заявила, что вода в подвале действительно была из-за засора канализации бытовым мусором. Жители дома рассказали, что в подвале с декабря стояла вода. У одного из жильцов в квартире на стенах образовалась плесень, из-за чего постоянно болеет шестимесячный ребенок. Управкомпания «Наш город» на жалобы не реагировала. Тогда жильцы обратились за помощью к активистам Народного фронта. Сейчас они планируют подать на УК в суд. Ситникова и активисты поддержали жильцов в их намерении судиться с УК. Ранее URA.RU писало, что главу департамента ЖКХ города Кургана Романа Медведева отчитали за затопленный подвал жилого дома. Это произошло во время прямого эфира на «Первом канале» в передаче «Время покажет». В передаче жильцы дома заявили, что в подвале стоит вода и неприятный запах. Но Медведев ответил, что там была проведена прочистка, а также хлоририрование и полная дезинфекция. Замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк объявил, что такому чиновнику и департаменту «будет черная метка». На выезд главы Кургана Елены Ситниковой в дом по ул. Краснодонской, где был затоплен подвал, позвали некоторые СМИ фото: портал «Область45» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Кургана Елена Ситникова приехала в дом №27 по улице Краснодонская с затопленным подвалом, из-за которого директора департамента ЖКХ Романа Медведева сегодня отчитали в эфире «Первого канала». Ее сопровождали активисты Народного фронда и журналисты. Ответ Медведева о том, что подвал уже просушен и дезинфицирован, прозвучавший в телеэфире, жильцам объяснили ошибкой, и высушили подвал. «Чиновнику его подчиненные показали не ту видеозапись. Именно поэтому [Роман] Медведев во время прямого эфира был уверен, что подвал по Краснодонской, 27 сухой. После эфира на федеральном канале Роман Медведев лично отправился на осмотр проблемного дома. Было принято срочное решение высушить подвал и провести необходимые работы по дезинфекции, что и было сделано», — сообщает портал «Область45». Ситникова заявила, что вода в подвале действительно была из-за засора канализации бытовым мусором. Жители дома рассказали, что в подвале с декабря стояла вода. У одного из жильцов в квартире на стенах образовалась плесень, из-за чего постоянно болеет шестимесячный ребенок. Управкомпания «Наш город» на жалобы не реагировала. Тогда жильцы обратились за помощью к активистам Народного фронта. Сейчас они планируют подать на УК в суд. Ситникова и активисты поддержали жильцов в их намерении судиться с УК. Ранее URA.RU писало, что главу департамента ЖКХ города Кургана Романа Медведева отчитали за затопленный подвал жилого дома. Это произошло во время прямого эфира на «Первом канале» в передаче «Время покажет». В передаче жильцы дома заявили, что в подвале стоит вода и неприятный запах. Но Медведев ответил, что там была проведена прочистка, а также хлоририрование и полная дезинфекция. Замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк объявил, что такому чиновнику и департаменту «будет черная метка».