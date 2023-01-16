В ХМАО Рая Мамедова, оскорблявшая русских, обвинила прокуратуру в коррупции

Мамедова уверяет, что прокуратуре заплатили ради нужного вердикта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) подсудимая по уголовному делу о разжигании межнациональной розни Раиса Мамедова, оскорблявшая русских, обратилась к землякам из Азербайджана и обвинила окружную прокуратуру в коррупции.

«Меня зовут Мамедова Рая Сабир кызы. Я родом из Товуза. Прошу вас, помогите мне, поддержите меня, чтобы я в тюрьму не попала. По закону я не должна попасть в тюрьму. Но прокуратуру деньгами подкупили, она хочет 4 года тюрьмы дать, чтобы русские успокоились, чтобы русские радовались», — сообщает Мамедова на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале «Мегаполис Югра».

Журналист URA.RU попытался связаться с адвокатом Мамедовой Амилом Аббасовым, но на телефонный звонок журналиста никто не ответил. Уточнить позицию прокуратуры по данному случаю также не удалось. На звонок в ведомстве никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что суд избрал Мамедовой меру пресечения в виде ограничения свободы. Одно из условий меры пресечения — это запрет на использования телефона и интернет-связи.