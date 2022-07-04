Суд Сургута вынес решение по южанке, унизившей русских

Мамедовой запрещено общаться со свидетелями и пользоваться интернетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Сургута Рая Мамедова, публично оскорбившая русских, на время расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении нее, останется дома. Но ей запретили пользоваться интернетом и телефоном. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Озвучена мера пресечения в виде запрета на определенные действия, такие как общение со свидетелями, пользование средствами связи и интернетом. Такая мера пресечения куда строже простой подписки о невыезде», — рассказали URA.RU в СУ СК РФ по ХМАО

Изначально правоохранители собирались привлечь Раю Мамедову по административной статье, но в ходе доследственной проверки дело переквалифицировали в уголовное. За содеянное женщина может лишиться свободы на шесть лет.

Ранее URA.RU сообщало, что отношении Раи Мамедовой возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности». Женщина резко отреагировала на видео опубликованное в домовом чате. Сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт, и попросил провести с ними беседу. Но сургутянка устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу, а затем и всем русским, физической расправой и сексуальным насилием.