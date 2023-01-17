Сотрудник окружной администрации Тюмени притворился, что участвует в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователь чат рулетки, подозрительно похожий на сотрудника администрации Ленинского округа города Тюмени, притворился военнослужащим, участвующим в СВО. Потенциальный «чиновник» Евгений Чемагин заявил, что служит в морской пехоте.

Видеозапись с участием героя, похожего на тюменского чиновника, опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени». На ней он заявил, что служит в войсках 9 месяцев, общаясь в чат рулетке со случайными пользователями. «Пацаны, я военный. Куда поеду — не могу сказать. Войска — морская пехота. Служу 9 месяцев», — заявил Чемагин.

Информацию о том, что героем видео является Евгений Чемагин, предоставил пользователь приложения «Чат-рулетка». Он проверил скриншот с изображением пользователя в специальной программе, после чего смог найти личную страницу мужчины ВКонтакте. Данные страницы указали на личность муниципального служащего Чемагина.

Евгений Чемагин числится в списке сотрудников администрации города Тюмени. Согласно информации с сайта мэрии, чиновник работает в муниципальном казенном учреждении Ленинской администрации. Он руководит производственно-технический отделом.

Агентство направило запрос в городскую администрацию. Ответ на него ожидается.