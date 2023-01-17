Россияне выступили за то, чтобы разместить портреты героев спецоперации в школах

«Синергия»: большинство россиян хотели бы видеть портреты героев спецоперации в школах

17 января 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Участники опроса выступили за то, чтобы рассказывать о подвигах участников спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей, сообщили URA.RU в аналитическом центре университета «Синергия». «63% граждан России положительно относятся к тому, чтобы в школах на постоянной основе размещались бы портреты героев специальной военной операции. 27% высказываются об этом в нейтральном ключе, а 10% — в негативном. Портреты военнослужащих должны вызывать у школьников чувства патриотизма (так ответили 39% респондентов), благодарности (24%), восхищения (22%) и сопричастности к подвигам защитников отечества (15%). По мнению 84% опрошенных, участники СВО могут служить детям примером для подражания», — говорят данные опроса университета «Синергия», проведенного среди пяти тысяч жителей всех округов страны. Четверть россиян полагают, что в учебных заведениях нужно размещать портреты военнослужащих, которые получили звания Героя Российской Федерации во время спецоперации на Украине, отмечают аналитики. «28% граждан предлагают вешать в школах портреты их выпускников, которые приняли участие в СВО. Почти половина респондентов (47%) уверены, что детям нужно показывать портреты любых защитников Отечества без привязки к званиям или месту получения среднего образования», — сообщается в результатах исследования. По словам специалистов аналитического центра, 78% опрошенных считают, что школьников следуют знакомить с подвигами участников СВО в рамках патриотической работы. «Лучше всего это делать посредством показа художественных и документальных фильмов (так ответили 31% респондентов), проведения тематических уроков (24%) и различных выставок (17%), постановки спектаклей (13%), организации встреч с военнослужащими (12%) и поездок в воинские части (3%)», — заключили в «Синергии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей, сообщили URA.RU в аналитическом центре университета «Синергия». «63% граждан России положительно относятся к тому, чтобы в школах на постоянной основе размещались бы портреты героев специальной военной операции. 27% высказываются об этом в нейтральном ключе, а 10% — в негативном. Портреты военнослужащих должны вызывать у школьников чувства патриотизма (так ответили 39% респондентов), благодарности (24%), восхищения (22%) и сопричастности к подвигам защитников отечества (15%). По мнению 84% опрошенных, участники СВО могут служить детям примером для подражания», — говорят данные опроса университета «Синергия», проведенного среди пяти тысяч жителей всех округов страны. Четверть россиян полагают, что в учебных заведениях нужно размещать портреты военнослужащих, которые получили звания Героя Российской Федерации во время спецоперации на Украине, отмечают аналитики. «28% граждан предлагают вешать в школах портреты их выпускников, которые приняли участие в СВО. Почти половина респондентов (47%) уверены, что детям нужно показывать портреты любых защитников Отечества без привязки к званиям или месту получения среднего образования», — сообщается в результатах исследования. По словам специалистов аналитического центра, 78% опрошенных считают, что школьников следуют знакомить с подвигами участников СВО в рамках патриотической работы. «Лучше всего это делать посредством показа художественных и документальных фильмов (так ответили 31% респондентов), проведения тематических уроков (24%) и различных выставок (17%), постановки спектаклей (13%), организации встреч с военнослужащими (12%) и поездок в воинские части (3%)», — заключили в «Синергии».