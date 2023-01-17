Россияне выступили за то, чтобы разместить портреты героев спецоперации в школах

«Синергия»: большинство россиян хотели бы видеть портреты героев спецоперации в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Участники опроса выступили за то, чтобы рассказывать о подвигах участников спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей, сообщили URA.RU в аналитическом центре университета «Синергия».

«63% граждан России положительно относятся к тому, чтобы в школах на постоянной основе размещались бы портреты героев специальной военной операции. 27% высказываются об этом в нейтральном ключе, а 10% — в негативном. Портреты военнослужащих должны вызывать у школьников чувства патриотизма (так ответили 39% респондентов), благодарности (24%), восхищения (22%) и сопричастности к подвигам защитников отечества (15%). По мнению 84% опрошенных, участники СВО могут служить детям примером для подражания», — говорят данные опроса университета «Синергия», проведенного среди пяти тысяч жителей всех округов страны.

Четверть россиян полагают, что в учебных заведениях нужно размещать портреты военнослужащих, которые получили звания Героя Российской Федерации во время спецоперации на Украине, отмечают аналитики. «28% граждан предлагают вешать в школах портреты их выпускников, которые приняли участие в СВО. Почти половина респондентов (47%) уверены, что детям нужно показывать портреты любых защитников Отечества без привязки к званиям или месту получения среднего образования», — сообщается в результатах исследования.

По словам специалистов аналитического центра, 78% опрошенных считают, что школьников следуют знакомить с подвигами участников СВО в рамках патриотической работы. «Лучше всего это делать посредством показа художественных и документальных фильмов (так ответили 31% респондентов), проведения тематических уроков (24%) и различных выставок (17%), постановки спектаклей (13%), организации встреч с военнослужащими (12%) и поездок в воинские части (3%)», — заключили в «Синергии».

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Более 60% россиян хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации. Большинство считает, что участники боевых действий могут стать примером для детей, сообщили URA.RU в аналитическом центре университета «Синергия». «63% граждан России положительно относятся к тому, чтобы в школах на постоянной основе размещались бы портреты героев специальной военной операции. 27% высказываются об этом в нейтральном ключе, а 10% — в негативном. Портреты военнослужащих должны вызывать у школьников чувства патриотизма (так ответили 39% респондентов), благодарности (24%), восхищения (22%) и сопричастности к подвигам защитников отечества (15%). По мнению 84% опрошенных, участники СВО могут служить детям примером для подражания», — говорят данные опроса университета «Синергия», проведенного среди пяти тысяч жителей всех округов страны. Четверть россиян полагают, что в учебных заведениях нужно размещать портреты военнослужащих, которые получили звания Героя Российской Федерации во время спецоперации на Украине, отмечают аналитики. «28% граждан предлагают вешать в школах портреты их выпускников, которые приняли участие в СВО. Почти половина респондентов (47%) уверены, что детям нужно показывать портреты любых защитников Отечества без привязки к званиям или месту получения среднего образования», — сообщается в результатах исследования. По словам специалистов аналитического центра, 78% опрошенных считают, что школьников следуют знакомить с подвигами участников СВО в рамках патриотической работы. «Лучше всего это делать посредством показа художественных и документальных фильмов (так ответили 31% респондентов), проведения тематических уроков (24%) и различных выставок (17%), постановки спектаклей (13%), организации встреч с военнослужащими (12%) и поездок в воинские части (3%)», — заключили в «Синергии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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