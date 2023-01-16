16 января 2023

Активист из ЯНАО записался добровольцем для участия в СВО

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Алексей Шевцов присоединится к числу добровольцев в ближайшее время Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов решил записаться добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямалец рассказал, что присоединится к бойцам в ближайшее время.

«Не стою в стороне от ребят, кто сегодня выполняет свой воинский долг на новых территориях России. Мы здесь сплотились, чтобы обеспечить всем необходимым. Пришло мое время встать в строй. Планирую в ближайшее время присоединиться к числу добровольцев», — сообщил он.

Ранее силовики поблагодарили Алексея Шевцова за помощь, которую он, вместе с жителями ЯНАО, оказывал военнослужащим. Также ямалец на постоянной основе собирает материальную помощь для бойцов СВО и закупает необходимое им обмундирование.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале военной операции 24 февраля 2022 года. Главная задача — помочь мирному населению Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось агрессии со стороны украинских силовиков.

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Активист из ЯНАО Алексей Шевцов решил записаться добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямалец рассказал, что присоединится к бойцам в ближайшее время. «Не стою в стороне от ребят, кто сегодня выполняет свой воинский долг на новых территориях России. Мы здесь сплотились, чтобы обеспечить всем необходимым. Пришло мое время встать в строй. Планирую в ближайшее время присоединиться к числу добровольцев», — сообщил он. Ранее силовики поблагодарили Алексея Шевцова за помощь, которую он, вместе с жителями ЯНАО, оказывал военнослужащим. Также ямалец на постоянной основе собирает материальную помощь для бойцов СВО и закупает необходимое им обмундирование. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале военной операции 24 февраля 2022 года. Главная задача — помочь мирному населению Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось агрессии со стороны украинских силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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