Активист из ЯНАО записался добровольцем для участия в СВО

17 января 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Алексей Шевцов присоединится к числу добровольцев в ближайшее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активист из ЯНАО Алексей Шевцов решил записаться добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямалец рассказал, что присоединится к бойцам в ближайшее время. «Не стою в стороне от ребят, кто сегодня выполняет свой воинский долг на новых территориях России. Мы здесь сплотились, чтобы обеспечить всем необходимым. Пришло мое время встать в строй. Планирую в ближайшее время присоединиться к числу добровольцев», — сообщил он. Ранее силовики поблагодарили Алексея Шевцова за помощь, которую он, вместе с жителями ЯНАО, оказывал военнослужащим. Также ямалец на постоянной основе собирает материальную помощь для бойцов СВО и закупает необходимое им обмундирование. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале военной операции 24 февраля 2022 года. Главная задача — помочь мирному населению Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось агрессии со стороны украинских силовиков.

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов решил записаться добровольцем, чтобы принять участие в спецоперации. В разговоре с корреспондентом URA.RU ямалец рассказал, что присоединится к бойцам в ближайшее время. «Не стою в стороне от ребят, кто сегодня выполняет свой воинский долг на новых территориях России. Мы здесь сплотились, чтобы обеспечить всем необходимым. Пришло мое время встать в строй. Планирую в ближайшее время присоединиться к числу добровольцев», — сообщил он. Ранее силовики поблагодарили Алексея Шевцова за помощь, которую он, вместе с жителями ЯНАО, оказывал военнослужащим. Также ямалец на постоянной основе собирает материальную помощь для бойцов СВО и закупает необходимое им обмундирование. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале военной операции 24 февраля 2022 года. Главная задача — помочь мирному населению Донбасса, которое на протяжении восьми лет подвергалось агрессии со стороны украинских силовиков.