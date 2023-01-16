Диаспора в ХМАО созывает сбор из-за нового заявления Мамедовой, оскорблявшей русских

17 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

За месяц это уже третье собрание диаспоры из-за Мамедовой Фото: Анна Майорова © URA.RU Азербайджанская диаспора в ХМАО созывает сбор из-за очередного высказывания Раи Мамедовой, которую обвиняют в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. Мамедова разместила в азербайджанском интернет-портале заявление, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции и попросила защиты у земляков. «Она взялась от имени азербайджанцев говорить, что их якобы притесняют, оскорбляют (в Сургуте) и так далее. На это будет резко отрицательная реакция наших земляков. В ближайшее время соберется третье собрание [диаспоры] по этому поводу. В нем будет окончательный текст обращения с возражениями по поводу этих высказываний, который мы направим в соответствующие структуры», — сообщил Аббасов. В разговоре с журналистом агентства адвокат, ранее защищавший Мамедову, сообщил, что знал о желании экс-подзащитной разместить заявление. Он убеждал женщину не делать опрометчивых поступков, но в итоге видео оказалось в сети интернет. «Я не знаю, как спасти человека. Никакого шанса она не оставляет, чтобы ей помочь», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Рая Мамедова, оскорблявшая русских, обвинила прокуратуру в коррупции. Так же в своем послании женщина попросила помощи у земляков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Азербайджанская диаспора в ХМАО созывает сбор из-за очередного высказывания Раи Мамедовой, которую обвиняют в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. Мамедова разместила в азербайджанском интернет-портале заявление, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции и попросила защиты у земляков. «Она взялась от имени азербайджанцев говорить, что их якобы притесняют, оскорбляют (в Сургуте) и так далее. На это будет резко отрицательная реакция наших земляков. В ближайшее время соберется третье собрание [диаспоры] по этому поводу. В нем будет окончательный текст обращения с возражениями по поводу этих высказываний, который мы направим в соответствующие структуры», — сообщил Аббасов. В разговоре с журналистом агентства адвокат, ранее защищавший Мамедову, сообщил, что знал о желании экс-подзащитной разместить заявление. Он убеждал женщину не делать опрометчивых поступков, но в итоге видео оказалось в сети интернет. «Я не знаю, как спасти человека. Никакого шанса она не оставляет, чтобы ей помочь», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО Рая Мамедова, оскорблявшая русских, обвинила прокуратуру в коррупции. Так же в своем послании женщина попросила помощи у земляков.