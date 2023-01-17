Политолог: после отставки Зеленского к власти придет Залужный

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, залужный валерий
Залужный является очень медийной личностью, считает Игорь Скулатов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После отставки президента Украины Владимира Зеленского к власти может прийти глава ВСУ Валерий Залужный. Об этом URA.RU заявил доктор политических наук Игорь Скулатов.

«Если президент Украины Владимир Зеленский тоже совершит хоть одну маленькую ошибку, тогда его быстро сместят те, кто находится у руля укрохунты — это нацисты, которые поставят на его место любого другого кандидата, имеющего медийность. Самый яркий персонаж — это глава ВСУ Валерий Залужный», — заявил Скулатов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 19 декабря Зеленский попросил Залужного не продвигать свой медийный образ из-за популяризации военного на Украине, сообщает RT. 16 января экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский хочет ликвидировать Залужного из-за его популярности.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После отставки президента Украины Владимира Зеленского к власти может прийти глава ВСУ Валерий Залужный. Об этом URA.RU заявил доктор политических наук Игорь Скулатов. «Если президент Украины Владимир Зеленский тоже совершит хоть одну маленькую ошибку, тогда его быстро сместят те, кто находится у руля укрохунты — это нацисты, которые поставят на его место любого другого кандидата, имеющего медийность. Самый яркий персонаж — это глава ВСУ Валерий Залужный», — заявил Скулатов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 19 декабря Зеленский попросил Залужного не продвигать свой медийный образ из-за популяризации военного на Украине, сообщает RT. 16 января экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский хочет ликвидировать Залужного из-за его популярности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...