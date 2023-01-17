Политолог: после отставки Зеленского к власти придет Залужный

После отставки президента Украины Владимира Зеленского к власти может прийти глава ВСУ Валерий Залужный. Об этом URA.RU заявил доктор политических наук Игорь Скулатов.
«Если президент Украины Владимир Зеленский тоже совершит хоть одну маленькую ошибку, тогда его быстро сместят те, кто находится у руля укрохунты — это нацисты, которые поставят на его место любого другого кандидата, имеющего медийность. Самый яркий персонаж — это глава ВСУ Валерий Залужный», — заявил Скулатов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 19 декабря Зеленский попросил Залужного не продвигать свой медийный образ из-за популяризации военного на Украине, сообщает RT. 16 января экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский хочет ликвидировать Залужного из-за его популярности.
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После отставки президента Украины Владимира Зеленского к власти может прийти глава ВСУ Валерий Залужный. Об этом URA.RU заявил доктор политических наук Игорь Скулатов. «Если президент Украины Владимир Зеленский тоже совершит хоть одну маленькую ошибку, тогда его быстро сместят те, кто находится у руля укрохунты — это нацисты, которые поставят на его место любого другого кандидата, имеющего медийность. Самый яркий персонаж — это глава ВСУ Валерий Залужный», — заявил Скулатов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 19 декабря Зеленский попросил Залужного не продвигать свой медийный образ из-за популяризации военного на Украине, сообщает RT. 16 января экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Зеленский хочет ликвидировать Залужного из-за его популярности.