Пригожин: ЧВК «Вагнер» выбили бойцов ВСУ из «последнего оплота» у Соледара

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали солдат ВСУ в их последней укрепленной точки в городе Соледар. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК „Вагнер“. Соледар и окрестности целиком наши», — написал Пригожин в своем telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В январе армия России взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от ВСУ. Рудник №7 был последним местом расположения солдат Украины. Пригожин отмечал, что ВСУ ввели огонь из него 24 часа в сутки. Соледар был нужен армии России для того, чтобы перерезать сообщение между Северском и Бахмутом, сообщает RT.
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Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали солдат ВСУ в их последней укрепленной точки в городе Соледар. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК „Вагнер“. Соледар и окрестности целиком наши», — написал Пригожин в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В январе армия России взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от ВСУ. Рудник №7 был последним местом расположения солдат Украины. Пригожин отмечал, что ВСУ ввели огонь из него 24 часа в сутки. Соледар был нужен армии России для того, чтобы перерезать сообщение между Северском и Бахмутом, сообщает RT.