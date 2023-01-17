Пригожин: ЧВК «Вагнер» выбили бойцов ВСУ из «последнего оплота» у Соледара

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Бойцы ЧВК «Вагнер» закончили зачистку Соледара от ВСУ, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали солдат ВСУ в их последней укрепленной точки в городе Соледар. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК „Вагнер“. Соледар и окрестности целиком наши», — написал Пригожин в своем telegram-канале.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В январе армия России взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от ВСУ. Рудник №7 был последним местом расположения солдат Украины. Пригожин отмечал, что ВСУ ввели огонь из него 24 часа в сутки. Соледар был нужен армии России для того, чтобы перерезать сообщение между Северском и Бахмутом, сообщает RT.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали солдат ВСУ в их последней укрепленной точки в городе Соледар. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Рудник №7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК „Вагнер“. Соледар и окрестности целиком наши», — написал Пригожин в своем telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В январе армия России взяла под контроль Соледар и стала проводить там зачистку от ВСУ. Рудник №7 был последним местом расположения солдат Украины. Пригожин отмечал, что ВСУ ввели огонь из него 24 часа в сутки. Соледар был нужен армии России для того, чтобы перерезать сообщение между Северском и Бахмутом, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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