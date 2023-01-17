В монастыре опровергли освящение воды в бассейне элитного дома в Екатеринбурге

Священники не освящали купели в фитнес-клубе «Тихвин» в Екатеринбурге

Свердловские священники не освящали купели в «Тихвине» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Священники из Новотихвинского женского монастыря не освящали воду для крещенских купаний в бассейне фитнес-клуба, расположенного в элитном клубном доме «Тихвин». Об этом корреспонденту URA.RU заявила сотрудник монастыря Ирина Свистунова.

«У священнослужителей Новотихвинского женского монастыря нет традиции освящать бассейн в „Тихвине“. Вообще, это ни один православный священник делать не будет», — рассказала Ирина Свистунова.

Кроме этого, сотрудник монастыря напомнила, что освящение воды проходит только 18 и 19 января, заранее этого не делают. «То, что крещенскую воду освятили заранее дискредитирует наших священнослужителей, этого не может быть», — добавила Ирина Свистунова.

Ранее представитель фитнес-клуба в «Тихвине» сообщил, что в элитном доме подготовили освященные купели для тех, кто не хочет купаться в общей проруби на морозе. Вход будет бесплатным, но по предварительной записи.