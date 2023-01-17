В монастыре опровергли освящение воды в бассейне элитного дома в Екатеринбурге

Священники не освящали купели в фитнес-клубе «Тихвин» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖК Тихвин. Екатеринбург, элитное жилье, тихвин, клубный дом тихвин, новостройки
Свердловские священники не освящали купели в «Тихвине» Фото:

Священники из Новотихвинского женского монастыря не освящали воду для крещенских купаний в бассейне фитнес-клуба, расположенного в элитном клубном доме «Тихвин». Об этом корреспонденту URA.RU заявила сотрудник монастыря Ирина Свистунова.

«У священнослужителей Новотихвинского женского монастыря нет традиции освящать бассейн в „Тихвине“. Вообще, это ни один православный священник делать не будет», — рассказала Ирина Свистунова.

Кроме этого, сотрудник монастыря напомнила, что освящение воды проходит только 18 и 19 января, заранее этого не делают. «То, что крещенскую воду освятили заранее дискредитирует наших священнослужителей, этого не может быть», — добавила Ирина Свистунова.

Ранее представитель фитнес-клуба в «Тихвине» сообщил, что в элитном доме подготовили освященные купели для тех, кто не хочет купаться в общей проруби на морозе. Вход будет бесплатным, но по предварительной записи.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Священники из Новотихвинского женского монастыря не освящали воду для крещенских купаний в бассейне фитнес-клуба, расположенного в элитном клубном доме «Тихвин». Об этом корреспонденту URA.RU заявила сотрудник монастыря Ирина Свистунова. «У священнослужителей Новотихвинского женского монастыря нет традиции освящать бассейн в „Тихвине“. Вообще, это ни один православный священник делать не будет», — рассказала Ирина Свистунова. Кроме этого, сотрудник монастыря напомнила, что освящение воды проходит только 18 и 19 января, заранее этого не делают. «То, что крещенскую воду освятили заранее дискредитирует наших священнослужителей, этого не может быть», — добавила Ирина Свистунова. Ранее представитель фитнес-клуба в «Тихвине» сообщил, что в элитном доме подготовили освященные купели для тех, кто не хочет купаться в общей проруби на морозе. Вход будет бесплатным, но по предварительной записи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...