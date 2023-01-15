В фитнес-клубе элитного дома Екатеринбурга освятили воду

В фитнес-клубе «Тихвин» в Екатеринбурге освятили воду к крещенским купаниям

16 января 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

В элитный фитнес-клуб «Тихвина» может прийти любой желающий бесплатно, но предварительно нужно записаться Фото: Размик Закарян © URA.RU В фитнес-клубе, расположенном в элитном клубном доме «Тихвин», подготовили освященные купели для тех, кто не хочет купаться в общей проруби на морозе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в wellness-клубе «Тихвин». «Нас будут проходить крещенские купания 18 и 19 января. Они бесплатные. Могут прийти все, кто нас знает и хочет к нам прийти, пожалуйста, мы ждем всех. Запись идет по времени. На одного человека выделяем по 15 минут, а если будет группа из трех человек, то уйдет 20-30 минут», — рассказали представители элитного фитнес-клуба. По традиции готовит купели к церковному празднику священник из Новотихвинского женского монастыря. В комфортных условиях отчиститься от грехов можно будет в течение двух дней: 18 января — с 18:00 до 23:30 и 19 января — с 08:00 до 16:30. Запись проводится по телефону. В прошлом году в фитнес-клубе «Тихвина» также проводили крещенские купания. Тогда температуру воды в SPA-центре опустили до 7-10 градусов, чтобы приблизить ее к реальным условиям. На церковный обряд гостям выделялось около 10 минут. Также стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретит праздник Крещения Господня в Верхотурье.

В фитнес-клубе, расположенном в элитном клубном доме «Тихвин», подготовили освященные купели для тех, кто не хочет купаться в общей проруби на морозе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в wellness-клубе «Тихвин». «Нас будут проходить крещенские купания 18 и 19 января. Они бесплатные. Могут прийти все, кто нас знает и хочет к нам прийти, пожалуйста, мы ждем всех. Запись идет по времени. На одного человека выделяем по 15 минут, а если будет группа из трех человек, то уйдет 20-30 минут», — рассказали представители элитного фитнес-клуба. По традиции готовит купели к церковному празднику священник из Новотихвинского женского монастыря. В комфортных условиях отчиститься от грехов можно будет в течение двух дней: 18 января — с 18:00 до 23:30 и 19 января — с 08:00 до 16:30. Запись проводится по телефону. В прошлом году в фитнес-клубе «Тихвина» также проводили крещенские купания. Тогда температуру воды в SPA-центре опустили до 7-10 градусов, чтобы приблизить ее к реальным условиям. На церковный обряд гостям выделялось около 10 минут. Также стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретит праздник Крещения Господня в Верхотурье.