Экс-премьер Украины разнес предложенную Зеленским «формулу мира»

Бывший премьер Украины Азаров: «формула мира» Зеленского абсурдна, переговоры по ней невозможны

18 января 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Азаров назвал абсурдной «формулу мира» Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования по переговорам, его «формула мира» содержит абсолютно нереалистичные 10 пунктов, а потому ожидать дипломатического решения конфликта не следует. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Позиция абсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов („формула мира“, выдвинутая украинским лидером в ноябре на саммите G20; в нее входят такие условия, как вывод российских войск с территории Украины, а также восстановление территориальной целостности страны — прим. URA.RU)», — рассказал Азаров в интервью «Известиям». Политик также отметил, что мирные переговоры зависят от решения Соединенных Штатов, а не властей Киева. Поэтому переговоров не будет до тех пор, пока не будет соответствующего решения Вашингтона. Ранее в Кремле прокомментировали «формулу мира», которую выдвинул Зеленский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные предложения со стороны киевского режима говорят только о нежелании последнего разрешить конфликт дипломатическим путем. Поэтому, подчеркнул Песков, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО). Кроме того, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад согласился с мнением, что переговоры о разрешении конфликта на Украине Москва должна вести с Вашингтоном, а не с Киевом, поскольку последний не в состоянии принимать какие-либо самостоятельные решения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования по переговорам, его «формула мира» содержит абсолютно нереалистичные 10 пунктов, а потому ожидать дипломатического решения конфликта не следует. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Позиция абсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов („формула мира“, выдвинутая украинским лидером в ноябре на саммите G20; в нее входят такие условия, как вывод российских войск с территории Украины, а также восстановление территориальной целостности страны — прим. URA.RU)», — рассказал Азаров в интервью «Известиям». Политик также отметил, что мирные переговоры зависят от решения Соединенных Штатов, а не властей Киева. Поэтому переговоров не будет до тех пор, пока не будет соответствующего решения Вашингтона. Ранее в Кремле прокомментировали «формулу мира», которую выдвинул Зеленский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные предложения со стороны киевского режима говорят только о нежелании последнего разрешить конфликт дипломатическим путем. Поэтому, подчеркнул Песков, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции (СВО). Кроме того, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад согласился с мнением, что переговоры о разрешении конфликта на Украине Москва должна вести с Вашингтоном, а не с Киевом, поскольку последний не в состоянии принимать какие-либо самостоятельные решения.