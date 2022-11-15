В Кремле оценили «формулу мира» Зеленского

Кремль: Зеленский вновь показал, что не хочет вести переговоры

15 ноября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Россия продолжит осуществлять свои цели посредством СВО, подчеркнул Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Формула мира», которую президент Украины Владимир Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он неоднократно излагал эту позицию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей спецоперации. «Видели [выступление], безусловно. Мы констатируем главное, что позиция де факто и де юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась Зеленским, свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее президент Украины заявил, что пришло время прекратить боевые действия. При этом он отказался подписывать новые Минские соглашения и призвал Россию принять «Киевский договор безопасности». Он также потребовал, что страны Запада ограничили цены на российские энергоресурсы.

«Формула мира», которую президент Украины Владимир Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он неоднократно излагал эту позицию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей спецоперации. «Видели [выступление], безусловно. Мы констатируем главное, что позиция де факто и де юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась Зеленским, свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее президент Украины заявил, что пришло время прекратить боевые действия. При этом он отказался подписывать новые Минские соглашения и призвал Россию принять «Киевский договор безопасности». Он также потребовал, что страны Запада ограничили цены на российские энергоресурсы.