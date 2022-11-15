В Кремле оценили «формулу мира» Зеленского

Кремль: Зеленский вновь показал, что не хочет вести переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия продолжит осуществлять свои цели посредством СВО, подчеркнул Песков Фото:

«Формула мира», которую президент Украины Владимир Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он неоднократно излагал эту позицию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей спецоперации.

«Видели [выступление], безусловно. Мы констатируем главное, что позиция де факто и де юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась Зеленским, свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Ранее президент Украины заявил, что пришло время прекратить боевые действия. При этом он отказался подписывать новые Минские соглашения и призвал Россию принять «Киевский договор безопасности». Он также потребовал, что страны Запада ограничили цены на российские энергоресурсы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

«Формула мира», которую президент Украины Владимир Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он неоднократно излагал эту позицию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей спецоперации. «Видели [выступление], безусловно. Мы констатируем главное, что позиция де факто и де юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась Зеленским, свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее президент Украины заявил, что пришло время прекратить боевые действия. При этом он отказался подписывать новые Минские соглашения и призвал Россию принять «Киевский договор безопасности». Он также потребовал, что страны Запада ограничили цены на российские энергоресурсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...