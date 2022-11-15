В Кремле оценили «формулу мира» Зеленского

«Формула мира», которую президент Украины Владимир Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он неоднократно излагал эту позицию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей спецоперации.
«Видели [выступление], безусловно. Мы констатируем главное, что позиция де факто и де юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась Зеленским, свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
«Формула мира», которую президент Украины Владимир Зеленский озвучил на саммите G20, показывает, что Киев не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он неоднократно излагал эту позицию, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей спецоперации. «Видели [выступление], безусловно. Мы констатируем главное, что позиция де факто и де юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась Зеленским, свидетельствует о том, что Украина не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения СВО», — сообщил Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее президент Украины заявил, что пришло время прекратить боевые действия. При этом он отказался подписывать новые Минские соглашения и призвал Россию принять «Киевский договор безопасности». Он также потребовал, что страны Запада ограничили цены на российские энергоресурсы.