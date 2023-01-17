В Екатеринбурге задержали рейс в Казахстан на четыре часа. Скрин

18 января 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Вылет рейса из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Тараз задержали на четыре часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс, вылетающий в Тараз (Казахстан) на четыре часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines по маршруту Екатеринбург — Тараз должен был вылететь 17 января в 23:05, однако из-за задержки самолет полетит только 3:30 18 января, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллионов пассажиров. Больше всего свердловчане путешествовали по внутрироссийским рейсам, самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс, вылетающий в Тараз (Казахстан) на четыре часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines по маршруту Екатеринбург — Тараз должен был вылететь 17 января в 23:05, однако из-за задержки самолет полетит только 3:30 18 января, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллионов пассажиров. Больше всего свердловчане путешествовали по внутрироссийским рейсам, самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург.