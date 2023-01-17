В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс, вылетающий в Тараз (Казахстан) на четыре часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines по маршруту Екатеринбург — Тараз должен был вылететь 17 января в 23:05, однако из-за задержки самолет полетит только 3:30 18 января, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллионов пассажиров. Больше всего свердловчане путешествовали по внутрироссийским рейсам, самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург.
Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс, вылетающий в Тараз (Казахстан) на четыре часа. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines по маршруту Екатеринбург — Тараз должен был вылететь 17 января в 23:05, однако из-за задержки самолет полетит только 3:30 18 января, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Scat Airlines. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что за 2022 год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллионов пассажиров. Больше всего свердловчане путешествовали по внутрироссийским рейсам, самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург.