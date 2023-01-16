Аэропорт Кольцово обслужил 5,8 млн пассажиров за 2022 год

17 января 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский аэропорт Кольцово подвел итоги работы в 2022 году. С января по декабрь минувшего года на рейсах аэропорта обслужено 5,84 млн пассажиров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Большинство пассажиров аэропорта путешествовали внутрироссийскими рейсами. В 2022 году уральцам были доступны прямые регулярные перелеты в 59 городов России. Самыми популярными направлениями по традиции стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург», — сказано в сообщении. Показатели 2022 года меньше, чем в 2021 году, на 3,6%. Тогда было обслужено порядка 6,06 млн пассажиров. Ранее агентство сообщало о новом рекорде Кольцово. В новогодние праздники екатеринбургский аэропорт обслужил 192 тысячи пассажиров.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово подвел итоги работы в 2022 году. С января по декабрь минувшего года на рейсах аэропорта обслужено 5,84 млн пассажиров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта. «Большинство пассажиров аэропорта путешествовали внутрироссийскими рейсами. В 2022 году уральцам были доступны прямые регулярные перелеты в 59 городов России. Самыми популярными направлениями по традиции стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург», — сказано в сообщении. Показатели 2022 года меньше, чем в 2021 году, на 3,6%. Тогда было обслужено порядка 6,06 млн пассажиров. Ранее агентство сообщало о новом рекорде Кольцово. В новогодние праздники екатеринбургский аэропорт обслужил 192 тысячи пассажиров.