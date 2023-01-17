17 января 2023

Премьер Нидерландов: Европе придется помириться с РФ в финале спецоперации

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Велопробег Дни Европы. Екатеринбург, флаг россии
Премьер Нидерландов назвал Россию большой частью Европы, с которой придется помириться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия продолжит быть значительной частью Европы и с ней Западу придется восстановить отношения после завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», — заявил Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре в Вашингтоне, трансляция которого велась на официальной странице центра.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями спецоперации также являются денацификация и демилитаризации Украины.

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Россия продолжит быть значительной частью Европы и с ней Западу придется восстановить отношения после завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», — заявил Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре в Вашингтоне, трансляция которого велась на официальной странице центра. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями спецоперации также являются денацификация и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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