Премьер Нидерландов: Европе придется помириться с РФ в финале спецоперации

18 января 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Премьер Нидерландов назвал Россию большой частью Европы, с которой придется помириться Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия продолжит быть значительной частью Европы и с ней Западу придется восстановить отношения после завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», — заявил Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре в Вашингтоне, трансляция которого велась на официальной странице центра. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями спецоперации также являются денацификация и демилитаризации Украины.

Россия продолжит быть значительной частью Европы и с ней Западу придется восстановить отношения после завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. «Россия никуда не денется, Россия — здесь, она всегда будет большой частью Европы, а также Азии. Если будут мирные переговоры по Украине и они завершатся успешно, то каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», — заявил Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре в Вашингтоне, трансляция которого велась на официальной странице центра. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями спецоперации также являются денацификация и демилитаризации Украины.