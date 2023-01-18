Монеточка на концерте призвала зрителей кричать националистический лозунг. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
После начала спецоперации Монеточка уехала из России в Литву

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта вместе со зрителями сказала фразу «Слава Украине», который является лозунгом украинских националистов. В ее руках в это время был бело-синий флаг.

На одном из концертов в Литве певица вышла на сцену с бело-синим флагом, который используют участники протестов против специальной военной операции России на Украине, сообщает телеканал 360. Она предложила зрителям продолжить фразы «Россия будет свободной» и «Слава Украине».

Ранее с аналогичным лозунгом выступил певец Валерий Меладзе. За подобные действия в Госдуме уже предложили признать артиста иноагентом и лишить его всех наград.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта вместе со зрителями сказала фразу «Слава Украине», который является лозунгом украинских националистов. В ее руках в это время был бело-синий флаг. На одном из концертов в Литве певица вышла на сцену с бело-синим флагом, который используют участники протестов против специальной военной операции России на Украине, сообщает телеканал 360. Она предложила зрителям продолжить фразы «Россия будет свободной» и «Слава Украине». Ранее с аналогичным лозунгом выступил певец Валерий Меладзе. За подобные действия в Госдуме уже предложили признать артиста иноагентом и лишить его всех наград.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...