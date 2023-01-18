Монеточка на концерте призвала зрителей кричать националистический лозунг. Видео

18 января 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

После начала спецоперации Монеточка уехала из России в Литву Наталья Чернохатова © URA.RU Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта вместе со зрителями сказала фразу «Слава Украине», который является лозунгом украинских националистов. В ее руках в это время был бело-синий флаг. На одном из концертов в Литве певица вышла на сцену с бело-синим флагом, который используют участники протестов против специальной военной операции России на Украине, сообщает телеканал 360. Она предложила зрителям продолжить фразы «Россия будет свободной» и «Слава Украине». Ранее с аналогичным лозунгом выступил певец Валерий Меладзе. За подобные действия в Госдуме уже предложили признать артиста иноагентом и лишить его всех наград.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта вместе со зрителями сказала фразу «Слава Украине», который является лозунгом украинских националистов. В ее руках в это время был бело-синий флаг. На одном из концертов в Литве певица вышла на сцену с бело-синим флагом, который используют участники протестов против специальной военной операции России на Украине, сообщает телеканал 360. Она предложила зрителям продолжить фразы «Россия будет свободной» и «Слава Украине». Ранее с аналогичным лозунгом выступил певец Валерий Меладзе. За подобные действия в Госдуме уже предложили признать артиста иноагентом и лишить его всех наград.