Пресс-секретарь Зеленского озвучил условия для переговоров с Россией

17 января 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Украина будет добиваться выплаты контрибуции со стороны России, заявил Сергей Никифоров Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения Россией пяти условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. «Переговоры должны основываться на уважении к Уставу ООН; уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины; гарантии того, что подобная агрессия больше не произойдет», — заявил Никифоров в разговоре с украинским телеканалом «Факты ICTV». Он также добавил, что Россия должна понести ответственность за свою деятельность в ходе СВО, а также выплатить контрибуцию. Россия начала специальную военную операцию на украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами были в марте в Турции. Однако они ни к чему не привели. После этих переговоров Зеленский наотрез отказался от диалога с Россией. Свое решение он даже узаконил. Спустя время он выдвинул «формулу мира», по которой должен быть подписан мир с Россией, сообщает RT. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Переговоры между Россией и Украиной могут произойти после соблюдения Россией пяти условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. «Переговоры должны основываться на уважении к Уставу ООН; уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины; гарантии того, что подобная агрессия больше не произойдет», — заявил Никифоров в разговоре с украинским телеканалом «Факты ICTV». Он также добавил, что Россия должна понести ответственность за свою деятельность в ходе СВО, а также выплатить контрибуцию. Россия начала специальную военную операцию на украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Переговоры между сторонами были в марте в Турции. Однако они ни к чему не привели. После этих переговоров Зеленский наотрез отказался от диалога с Россией. Свое решение он даже узаконил. Спустя время он выдвинул «формулу мира», по которой должен быть подписан мир с Россией, сообщает RT. Путин ни раз отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.