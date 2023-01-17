В Кургане ищут работников на должность охранника в Сахалинскую область. Данная информация опубликована на сервисе для поиска работы.
«В разделе „Вакансия дня“ появилось объявление о поиске работы на должность охранника в Сахалинскую область. Занятость полная, заработная плата от 60 000 до 100 000 рублей на руки. В обязанности сотрудника входит физическая охрана объектов», — сообщается в объявлении на HeadHunter.
Владельцем объявления указана «Восточная горнорудная компания», которая занимается добычей угля. В требованиях к потенциальному сотруднику указано, что нужно иметь удостоверение охранника. Также работник должен быть готов к длительному проживанию в Сахалинской области. Курганцам, которые согласятся на работу обещаются своевременную зарплату и жилье.
Курганцев приглашают работать охранниками на Сахалине за 100 тысяч рублей
Корреспондент URA.RU
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В Кургане ищут работников на должность охранника в Сахалинскую область. Данная информация опубликована на сервисе для поиска работы. «В разделе „Вакансия дня“ появилось объявление о поиске работы на должность охранника в Сахалинскую область. Занятость полная, заработная плата от 60 000 до 100 000 рублей на руки. В обязанности сотрудника входит физическая охрана объектов», — сообщается в объявлении на HeadHunter. Владельцем объявления указана «Восточная горнорудная компания», которая занимается добычей угля. В требованиях к потенциальному сотруднику указано, что нужно иметь удостоверение охранника. Также работник должен быть готов к длительному проживанию в Сахалинской области. Курганцам, которые согласятся на работу обещаются своевременную зарплату и жилье. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен ищет сотрудников на свою базу отдыха. На сервисе вакансий опубликовано больше 20 объявление о работе не загородном комплексе «Лесники».