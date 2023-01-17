В Ельцин Центре презентуют книгу о сыне «врага народа»

В день рождения первого президента России Бориса Ельцина екатеринбуржцам представят книгу, в которой обещают раскрыть политика с новой стороны – как сына и внука репрессированных. Произведение «Неизвестный Ельцин» презентуют 1 февраля в Ельцин Центре. Об этом сообщает пресс-служба центра.
«В разгар коллективизации родителей отца и матери Ельцина раскулачили. Репрессиям подверглись и другие родственники. В книге на основе документов рассказано, как отразились на судьбах семьи первого президента эти драматичные события первой половины ХХ века», - анонсировали представители ЕЦ.
Автором монографии стала сотрудник музея Ельцина Рамзия Галеева. В своей книге она расскажет о трех поколениях Ельциных-Старыгиных, которые являются предками первого президента. «Мы знаем Бориса Николаевича как политика, государственного деятеля, но существует и другой Ельцин: внук раскулаченных крестьян, сын «врага народа», представитель крепкого уральского рода», - заявляют организаторы мероприятия. Презентация пройдет 1 февраля в 15.00 в Музее Бориса Ельцина (Зал Свободы).
Также в день рождения Ельцина можно будет бесплатно посетить музей. Вечером пройдет концерт Алексея Гориболя с участием солистки музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, уральских музыкантов и Веры Таривердиевой.
В 2022 году свердловская элита почтила память первого президента России Бориса Ельцина возложением цветов возле памятника политика у Ельцин Центра. В церемонии участвовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина. При этом семьи Ельцина на мероприятии не было.
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В день рождения первого президента России Бориса Ельцина екатеринбуржцам представят книгу, в которой обещают раскрыть политика с новой стороны – как сына и внука репрессированных. Произведение «Неизвестный Ельцин» презентуют 1 февраля в Ельцин Центре. Об этом сообщает пресс-служба центра. «В разгар коллективизации родителей отца и матери Ельцина раскулачили. Репрессиям подверглись и другие родственники. В книге на основе документов рассказано, как отразились на судьбах семьи первого президента эти драматичные события первой половины ХХ века», - анонсировали представители ЕЦ. Автором монографии стала сотрудник музея Ельцина Рамзия Галеева. В своей книге она расскажет о трех поколениях Ельциных-Старыгиных, которые являются предками первого президента. «Мы знаем Бориса Николаевича как политика, государственного деятеля, но существует и другой Ельцин: внук раскулаченных крестьян, сын «врага народа», представитель крепкого уральского рода», - заявляют организаторы мероприятия. Презентация пройдет 1 февраля в 15.00 в Музее Бориса Ельцина (Зал Свободы). Также в день рождения Ельцина можно будет бесплатно посетить музей. Вечером пройдет концерт Алексея Гориболя с участием солистки музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, уральских музыкантов и Веры Таривердиевой. В 2022 году свердловская элита почтила память первого президента России Бориса Ельцина возложением цветов возле памятника политика у Ельцин Центра. В церемонии участвовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина. При этом семьи Ельцина на мероприятии не было.