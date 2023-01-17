Свердловские власти раскрыли причину массовой эвакуации школ

Администрация Среднеуральска подтвердила массовую эвакуацию школ города

18 января 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Школы Среднеуральска эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании Вадим Ахметов © URA.RU В школы Среднеуральска (Свердловская область), где проходила эвакуация, поступили ложные сообщения о минировании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города. «На электронные адреса всех школ пришло сообщение о минировании. Силовые структуры оперативно проверили учебные учреждения. Сообщения оказались ложными», – сообщили в мэрии. Информацию об эвакуации распространяли местные жители в социальных сетях. По их словам, детей утром попросили забрать свои вещи и отправиться домой.

В школы Среднеуральска (Свердловская область), где проходила эвакуация, поступили ложные сообщения о минировании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города. «На электронные адреса всех школ пришло сообщение о минировании. Силовые структуры оперативно проверили учебные учреждения. Сообщения оказались ложными», – сообщили в мэрии. Информацию об эвакуации распространяли местные жители в социальных сетях. По их словам, детей утром попросили забрать свои вещи и отправиться домой.