17 января 2023

Свердловские власти раскрыли причину массовой эвакуации школ

Администрация Среднеуральска подтвердила массовую эвакуацию школ города
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Школы Среднеуральска эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании

В школы Среднеуральска (Свердловская область), где проходила эвакуация, поступили ложные сообщения о минировании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города.

«На электронные адреса всех школ пришло сообщение о минировании. Силовые структуры оперативно проверили учебные учреждения. Сообщения оказались ложными», – сообщили в мэрии.

Информацию об эвакуации распространяли местные жители в социальных сетях. По их словам, детей утром попросили забрать свои вещи и отправиться домой.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В школы Среднеуральска (Свердловская область), где проходила эвакуация, поступили ложные сообщения о минировании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города. «На электронные адреса всех школ пришло сообщение о минировании. Силовые структуры оперативно проверили учебные учреждения. Сообщения оказались ложными», – сообщили в мэрии. Информацию об эвакуации распространяли местные жители в социальных сетях. По их словам, детей утром попросили забрать свои вещи и отправиться домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...