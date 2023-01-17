Свердловские власти раскрыли причину массовой эвакуации школ

Школы Среднеуральска эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании
В школы Среднеуральска (Свердловская область), где проходила эвакуация, поступили ложные сообщения о минировании. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города.
«На электронные адреса всех школ пришло сообщение о минировании. Силовые структуры оперативно проверили учебные учреждения. Сообщения оказались ложными», – сообщили в мэрии.
Информацию об эвакуации распространяли местные жители в социальных сетях. По их словам, детей утром попросили забрать свои вещи и отправиться домой.
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