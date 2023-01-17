17 января 2023

В Перми предприятие по производству протезов начало шить берцы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , обувь, берцы, солдатские сапоги, армия россии
Берцы могут иметь различное внутреннее наполнение в зависимости от пожеланий заказчика (архивное фото) Фото:

Пермский филиал АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» начал производить и продавать берцы. На странице предприятия в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что стоимость одной пары обуви, производимой из натуральной кожи, начинается от 3500 рублей.

«Наши берцы способны выдерживать серьезные испытания нагрузками, долговечны, могут применяться в различных климатических условиях. Изготовлены из натуральной кожи. Подошва обуви не промерзает в морозы, имеет хорошее сцепление с любой поверхностью, не скользит», — приводит пресс-служба предприятия слова начальника ортопедического цеха Ольги Лыхиной.

По словам специалиста, продукция имеет широкий размерный ряд. Берцы, по желанию заказчика, могут иметь различное внутреннее наполнение, в том числе ортопедические стельки или металлический усиленный носок. В Перми обувная фабрика «ТРЕК» с осени прошлого года запустила производство ботинок для военнослужащих. В одну смену предприятие производит до 1400 пар обуви.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Пермский филиал АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» начал производить и продавать берцы. На странице предприятия в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что стоимость одной пары обуви, производимой из натуральной кожи, начинается от 3500 рублей. «Наши берцы способны выдерживать серьезные испытания нагрузками, долговечны, могут применяться в различных климатических условиях. Изготовлены из натуральной кожи. Подошва обуви не промерзает в морозы, имеет хорошее сцепление с любой поверхностью, не скользит», — приводит пресс-служба предприятия слова начальника ортопедического цеха Ольги Лыхиной. По словам специалиста, продукция имеет широкий размерный ряд. Берцы, по желанию заказчика, могут иметь различное внутреннее наполнение, в том числе ортопедические стельки или металлический усиленный носок. В Перми обувная фабрика «ТРЕК» с осени прошлого года запустила производство ботинок для военнослужащих. В одну смену предприятие производит до 1400 пар обуви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...