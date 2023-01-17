В Перми предприятие по производству протезов начало шить берцы

18 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Берцы могут иметь различное внутреннее наполнение в зависимости от пожеланий заказчика (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский филиал АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» начал производить и продавать берцы. На странице предприятия в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что стоимость одной пары обуви, производимой из натуральной кожи, начинается от 3500 рублей. «Наши берцы способны выдерживать серьезные испытания нагрузками, долговечны, могут применяться в различных климатических условиях. Изготовлены из натуральной кожи. Подошва обуви не промерзает в морозы, имеет хорошее сцепление с любой поверхностью, не скользит», — приводит пресс-служба предприятия слова начальника ортопедического цеха Ольги Лыхиной. По словам специалиста, продукция имеет широкий размерный ряд. Берцы, по желанию заказчика, могут иметь различное внутреннее наполнение, в том числе ортопедические стельки или металлический усиленный носок. В Перми обувная фабрика «ТРЕК» с осени прошлого года запустила производство ботинок для военнослужащих. В одну смену предприятие производит до 1400 пар обуви.

Пермский филиал АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» начал производить и продавать берцы. На странице предприятия в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что стоимость одной пары обуви, производимой из натуральной кожи, начинается от 3500 рублей. «Наши берцы способны выдерживать серьезные испытания нагрузками, долговечны, могут применяться в различных климатических условиях. Изготовлены из натуральной кожи. Подошва обуви не промерзает в морозы, имеет хорошее сцепление с любой поверхностью, не скользит», — приводит пресс-служба предприятия слова начальника ортопедического цеха Ольги Лыхиной. По словам специалиста, продукция имеет широкий размерный ряд. Берцы, по желанию заказчика, могут иметь различное внутреннее наполнение, в том числе ортопедические стельки или металлический усиленный носок. В Перми обувная фабрика «ТРЕК» с осени прошлого года запустила производство ботинок для военнослужащих. В одну смену предприятие производит до 1400 пар обуви.