28 ноября 2022

Фабрика в Перми, шьющая обувь для мобилизованных, увеличила объем производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
На 300 пар обуви больше теперь шьет фабрика Фото:

Пермская обувная фабрика «Трек», которая изготавливает тактическую обувь для мобилизованных, смогла увеличить производство на производство с 1100 пар обуви в смену на 1400 пар. Этому поспособствовало участие предприятия в пилотном проекте по повышению производительности труда. Подробнее сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Пермского края.

«Сейчас сотрудники „Трека“ совместно с экспертами регионального центра компетенций завершили первый этап диагностики процесса производства обуви. Специалисты выявили узкие места в процессе и предложили решения для их устранения», — указано в пресс-релизе минпромторга.

К примеру, была организована подготовка производства по резакам и колодкам. Раньше рабочие тратили время на их подготовку в начале смены. Это задерживало производственный процесс. Сейчас все готовится заранее: в конце смены колодки перебирают и готовят по размерам, чтобы в начале следующей смены организованно выдать именно те, которые необходимы для производства.

Ранее URA.RU, что фабрика «Трек» начала производить тактическую обувь для мобилизованных. А еще ранее открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине.

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Пермская обувная фабрика «Трек», которая изготавливает тактическую обувь для мобилизованных, смогла увеличить производство на производство с 1100 пар обуви в смену на 1400 пар. Этому поспособствовало участие предприятия в пилотном проекте по повышению производительности труда. Подробнее сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Пермского края. «Сейчас сотрудники „Трека“ совместно с экспертами регионального центра компетенций завершили первый этап диагностики процесса производства обуви. Специалисты выявили узкие места в процессе и предложили решения для их устранения», — указано в пресс-релизе минпромторга. К примеру, была организована подготовка производства по резакам и колодкам. Раньше рабочие тратили время на их подготовку в начале смены. Это задерживало производственный процесс. Сейчас все готовится заранее: в конце смены колодки перебирают и готовят по размерам, чтобы в начале следующей смены организованно выдать именно те, которые необходимы для производства. Ранее URA.RU, что фабрика «Трек» начала производить тактическую обувь для мобилизованных. А еще ранее открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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