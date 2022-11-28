Фабрика в Перми, шьющая обувь для мобилизованных, увеличила объем производства

На 300 пар обуви больше теперь шьет фабрика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская обувная фабрика «Трек», которая изготавливает тактическую обувь для мобилизованных, смогла увеличить производство на производство с 1100 пар обуви в смену на 1400 пар. Этому поспособствовало участие предприятия в пилотном проекте по повышению производительности труда. Подробнее сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Пермского края.

«Сейчас сотрудники „Трека“ совместно с экспертами регионального центра компетенций завершили первый этап диагностики процесса производства обуви. Специалисты выявили узкие места в процессе и предложили решения для их устранения», — указано в пресс-релизе минпромторга.

К примеру, была организована подготовка производства по резакам и колодкам. Раньше рабочие тратили время на их подготовку в начале смены. Это задерживало производственный процесс. Сейчас все готовится заранее: в конце смены колодки перебирают и готовят по размерам, чтобы в начале следующей смены организованно выдать именно те, которые необходимы для производства.

Ранее URA.RU, что фабрика «Трек» начала производить тактическую обувь для мобилизованных. А еще ранее открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации на Украине.