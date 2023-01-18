Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине

Военкор URA.RU: британские танки Challenger не приспособлены для современной войны
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© Служба новостей «URA.RU»
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Танки Challenger дорогие, тяжелые и медленные, подчеркнул военкор Евгений Линин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Британские боевые танки Challenger, которые поставят на Украину, не приспособлены к современной войне. Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«Есть вероятность, что Challenger 2 окажется в зоне боевых действий. Пока этот танк против современной армии не применялся и боевые качества его не исследованы, поэтому опыт боевого применения при модернизации не учитывался. Challenger 2 разрабатывался в конце восьмидесятых годов прошлого века. Получился очень дорогим, тяжелым, медленным. Построено было всего около четырех с половиной сотен, а с 2009 снят с производства», — отмечает Евгений Линин.

Военкор агентства считает, что решение поставить эти танки Украине носит сугубо политический характер, чтобы затем Германия также была готова поставить уже танки Leopard 2. Говоря о танках Challenger, Линин подчеркивает, что они не пользуются популярностью в армиях стран НАТО. Единственное его достоинство этой модели танка — защита.

Ранее Евгений Линин также сообщал, что танки Leopard-2, которые передадут Украине, усилили. Танки получили новую электронику системы управления огнем.

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Британские боевые танки Challenger, которые поставят на Украину, не приспособлены к современной войне. Об этом сообщает военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Есть вероятность, что Challenger 2 окажется в зоне боевых действий. Пока этот танк против современной армии не применялся и боевые качества его не исследованы, поэтому опыт боевого применения при модернизации не учитывался. Challenger 2 разрабатывался в конце восьмидесятых годов прошлого века. Получился очень дорогим, тяжелым, медленным. Построено было всего около четырех с половиной сотен, а с 2009 снят с производства», — отмечает Евгений Линин. Военкор агентства считает, что решение поставить эти танки Украине носит сугубо политический характер, чтобы затем Германия также была готова поставить уже танки Leopard 2. Говоря о танках Challenger, Линин подчеркивает, что они не пользуются популярностью в армиях стран НАТО. Единственное его достоинство этой модели танка — защита. Ранее Евгений Линин также сообщал, что танки Leopard-2, которые передадут Украине, усилили. Танки получили новую электронику системы управления огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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