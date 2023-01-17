17 января 2023

У полиции ХМАО появились вопросы к Рае Мамедовой после ее нового скандального заявления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, двор, полиция, следственно оперативная группа
Обращение Мамедовой изучает эксперт Фото:

Полиция ХМАО начала проверку по поводу очередного обращения Раи Мамедовой, обвиняемой в межнациональной розни за оскорбление русских. Мамедова разместила на иностранном интернет-портале видеообращение, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции и заявила о притеснении со стороны русского населения. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«Сотрудники полиции проводят проверку по данному обращению. Пока процессуального решения еще не принято. Нужно дождаться заключения эксперта», — заявили в ведомстве.

Как заявили в МВД, о видеообращении Мамедовой полицейские узнали до того, как тема начала активно обсуждаться в прессе и интернет-пространстве. К делу привлекли эксперта, который должен установить, были ли в новом обращении факты нарушения российского законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-адвокат Мамедовой, унижавшей русских, обвинил бывшую подзащитную во лжи после ее очередного видеообращения. Кроме этого, Амил Аббасов заявил, что женщина нарушила условия меры пресечения, разместив ролик в интернете.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Полиция ХМАО начала проверку по поводу очередного обращения Раи Мамедовой, обвиняемой в межнациональной розни за оскорбление русских. Мамедова разместила на иностранном интернет-портале видеообращение, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции и заявила о притеснении со стороны русского населения. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Сотрудники полиции проводят проверку по данному обращению. Пока процессуального решения еще не принято. Нужно дождаться заключения эксперта», — заявили в ведомстве. Как заявили в МВД, о видеообращении Мамедовой полицейские узнали до того, как тема начала активно обсуждаться в прессе и интернет-пространстве. К делу привлекли эксперта, который должен установить, были ли в новом обращении факты нарушения российского законодательства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-адвокат Мамедовой, унижавшей русских, обвинил бывшую подзащитную во лжи после ее очередного видеообращения. Кроме этого, Амил Аббасов заявил, что женщина нарушила условия меры пресечения, разместив ролик в интернете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...