У полиции ХМАО появились вопросы к Рае Мамедовой после ее нового скандального заявления

Обращение Мамедовой изучает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция ХМАО начала проверку по поводу очередного обращения Раи Мамедовой, обвиняемой в межнациональной розни за оскорбление русских. Мамедова разместила на иностранном интернет-портале видеообращение, в котором обвинила прокуратуру ХМАО в коррупции и заявила о притеснении со стороны русского населения. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«Сотрудники полиции проводят проверку по данному обращению. Пока процессуального решения еще не принято. Нужно дождаться заключения эксперта», — заявили в ведомстве.

Как заявили в МВД, о видеообращении Мамедовой полицейские узнали до того, как тема начала активно обсуждаться в прессе и интернет-пространстве. К делу привлекли эксперта, который должен установить, были ли в новом обращении факты нарушения российского законодательства.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-адвокат Мамедовой, унижавшей русских, обвинил бывшую подзащитную во лжи после ее очередного видеообращения. Кроме этого, Амил Аббасов заявил, что женщина нарушила условия меры пресечения, разместив ролик в интернете.