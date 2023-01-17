В ХМАО экс-адвокат Мамедовой, унижавшей русских, обвинил бывшую подзащитную во лжи

18 января 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Своим обращением Мамедова нарушила условия меры пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО экс-адвокат Раи Мамедовой, подозреваемой в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских, Амил Аббасов обвинил свою бывшую подзащитную в обмане после ее последнего публичного высказывания. Свою позицию по обращению Мамедовой Аббасоов сообщил журналисту URA.RU в телефонном разговоре. «Она в видеообращении говорит, что якобы прокурору заплатили для того, чтобы посадить ее на четыре года. Не условно, не штраф, а 4 года тюрьмы, а детей — в детдом. Тот прокурор, которого она обвиняет, 28 декабря [состоялось заседание суда] попросил наказание для нее 3,5 года условно. То есть тут ложь уже очевидна. Ну, если ты уж и придумываешь ложь, то уж придумывай так, чтобы она была хоть на правду похожа», — заявил Аббасов. Помимо этого юрист сообщил, что своим обращением Мамедова нарушила условия меры пресечения, разместив видеообращение в сети интернет. При возбуждении уголовного дела в отношении сургутянки суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы, а также вынес запрет на использование интернета. «Если эта информация дойдет до гособвинения, оно может использовать это как отягчающее обстоятельство и использовать это как основание для ужесточения меры пресечения для нее», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU сообщало, что азербайджанская диаспора в ХМАО созывает сбор из-за нового заявления Мамедовой, оскорблявшей русских. Земляки отрицательно восприняли новое обращение женщины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО экс-адвокат Раи Мамедовой, подозреваемой в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских, Амил Аббасов обвинил свою бывшую подзащитную в обмане после ее последнего публичного высказывания. Свою позицию по обращению Мамедовой Аббасоов сообщил журналисту URA.RU в телефонном разговоре. «Она в видеообращении говорит, что якобы прокурору заплатили для того, чтобы посадить ее на четыре года. Не условно, не штраф, а 4 года тюрьмы, а детей — в детдом. Тот прокурор, которого она обвиняет, 28 декабря [состоялось заседание суда] попросил наказание для нее 3,5 года условно. То есть тут ложь уже очевидна. Ну, если ты уж и придумываешь ложь, то уж придумывай так, чтобы она была хоть на правду похожа», — заявил Аббасов. Помимо этого юрист сообщил, что своим обращением Мамедова нарушила условия меры пресечения, разместив видеообращение в сети интернет. При возбуждении уголовного дела в отношении сургутянки суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы, а также вынес запрет на использование интернета. «Если эта информация дойдет до гособвинения, оно может использовать это как отягчающее обстоятельство и использовать это как основание для ужесточения меры пресечения для нее», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU сообщало, что азербайджанская диаспора в ХМАО созывает сбор из-за нового заявления Мамедовой, оскорблявшей русских. Земляки отрицательно восприняли новое обращение женщины.