На курганской границе с Казахстаном ввели новые правила для вывоза леса

18 января 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Курганский пограничный пункт вошел в число разрешенных для вывоза леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пункт пропуска Петухово на границе с Казахстаном в Курганской области вошел в число разрешенных пунктов для транзита древесины экспортерами в страны евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данные появились на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ (пограничного контроля), которые используются при осуществлении международных автомобильных перевозок отдельных видов древесины и (или) продукции ее переработки: автомобильный пункт пропуска Петухово», — информирует управление. Изменения для экспортного транзита леса были утверждены правительством РФ в конце прошлого года. Пункт пропуска в Петухово стал одним из четырех в стране, через которые можно вывозить в Казахстан, а также Беларусь определенные виды древесины автотранспортом. Как разъяснили в управлении Россельхознадзора, к таким видам относятся пиломатериалы, шпалы, бревна, грубообработанные лесоматериалы (за исключением материалов из хвойных и лиственных пород деревьев). Изменения касаются и тех экспортеров, которые везут лес в третьи страны через территорию государств ЕАЭС. Действие нового положения не затрагивает экспорт лесоматериалов в Армению. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введены новые правила пересечения границы с Казахстаном. Жители приграничных округов могут подать заявку на переход границы за три дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пункт пропуска Петухово на границе с Казахстаном в Курганской области вошел в число разрешенных пунктов для транзита древесины экспортерами в страны евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данные появились на сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Перечень пунктов пропуска через государственную границу РФ (пограничного контроля), которые используются при осуществлении международных автомобильных перевозок отдельных видов древесины и (или) продукции ее переработки: автомобильный пункт пропуска Петухово», — информирует управление. Изменения для экспортного транзита леса были утверждены правительством РФ в конце прошлого года. Пункт пропуска в Петухово стал одним из четырех в стране, через которые можно вывозить в Казахстан, а также Беларусь определенные виды древесины автотранспортом. Как разъяснили в управлении Россельхознадзора, к таким видам относятся пиломатериалы, шпалы, бревна, грубообработанные лесоматериалы (за исключением материалов из хвойных и лиственных пород деревьев). Изменения касаются и тех экспортеров, которые везут лес в третьи страны через территорию государств ЕАЭС. Действие нового положения не затрагивает экспорт лесоматериалов в Армению. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области введены новые правила пересечения границы с Казахстаном. Жители приграничных округов могут подать заявку на переход границы за три дня.