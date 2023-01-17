Оружие в Армении и Казахстане начали обрабатывать челябинскими маслами

Оружейные препараты из Челябинска оценят покупатели Армении и Казахстана, заявил Андрей Тейбус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Производитель из Челябинска начал поставки оружейных масел и чистящих средств в Армению и Казахстан. Как URA.RU сообщил директор компании Ultman Андрей Тейбус, на зарубежных рынках придется жестко конкурировать с производителями из США и Евросоюза.

«В конце 2022 года отгрузили первую партию в Казахстан, а теперь обсуждаем условия договора с партнером из Армении. Иностранная продукция на рынках этих стран представлена более широко, чем в России: придется доказывать свою состоятельность в ходе жесткой конкуренции», — отметил в беседе URA.RU Андрей Тейбус.

Партнеры у челябинской компании появились по итогам участия в выставке «Орел экспо», с поездкой на которую помогли в Агентстве международного сотрудничества региона. В Казахстан отправили тестовую партию со всей линейкой продукции. В ней — шесть наименований.

Сложностей в Армении добавило то, что культуру использования оружейной химии здесь придется формировать с нуля. Сделать это вначале проще в Ереване, где у партнера имеется сеть магазинов. Ultman не планируют ограничиваться появившимися рынками сбыта. Следующей страной присутствия челябинцы намерены сделать Беларусь.

Челябинский производитель запустил производство оружейных препаратов в 2021 году, но после начала спецоперации на Украине и возникшего за тем дефицита иностранных компонентов переработал технологию, выйдя в августе на рынок с обновленной продукцией. С тех пор Ultman смог обеспечить 80% доли в продажах изделий в родном для себя Челябинске.