20 октября 2022

Челябинцы заменили импорт для ухода за оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинске средства для ухода за оружием продляют долговечность изделий Фото:
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Компания Ultman из Челябинска потеснила импортные средства для ухода за оружием. Как URA.RU рассказал директор Андрей Тейбус, подорожавший импорт сделал конкурентоспособными отечественные аналоги.

«За три месяца с июля мы зашли с продукцией в 80% челябинских магазинов. Также активно представлены в Екатеринбурге и Новосибирске. Ведем переговоры с представителями московских сетей, партнерами из Казахстана и Белоруссии», — уточнил URA.RU Тейбус.

Отечественные производители оружия взяли на испытание челябинские препараты. Преимущества у челябинской компании, кроме ценового фактора, связаны с логистикой. Нарушенные цепочки поставок американской и европейской химии дополнительно снизили позиции западных конкурентов, приподняв российский аналог. Производимая продукция предназначена для ухода за гладкоствольным и нарезным оружием: карабинами, ружьями и винтовками.

Вслед за ростом продаж увеличились производственные площади, расположенные в Челябинске. За год они выросли в три раза. Пользователями продукции являются охотники, спортсмены, представители правоохранительных органов, военных структур и охранных предприятий.

Программа импортозамещения продвигается правительством РФ в большинстве отраслей промышленности. Проект стал ответной реакцией на введение против экономики страны экономических санкций. Ограничения появились после начала проведения спецоперации на Украине.

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Компания Ultman из Челябинска потеснила импортные средства для ухода за оружием. Как URA.RU рассказал директор Андрей Тейбус, подорожавший импорт сделал конкурентоспособными отечественные аналоги. «За три месяца с июля мы зашли с продукцией в 80% челябинских магазинов. Также активно представлены в Екатеринбурге и Новосибирске. Ведем переговоры с представителями московских сетей, партнерами из Казахстана и Белоруссии», — уточнил URA.RU Тейбус. Отечественные производители оружия взяли на испытание челябинские препараты. Преимущества у челябинской компании, кроме ценового фактора, связаны с логистикой. Нарушенные цепочки поставок американской и европейской химии дополнительно снизили позиции западных конкурентов, приподняв российский аналог. Производимая продукция предназначена для ухода за гладкоствольным и нарезным оружием: карабинами, ружьями и винтовками. Вслед за ростом продаж увеличились производственные площади, расположенные в Челябинске. За год они выросли в три раза. Пользователями продукции являются охотники, спортсмены, представители правоохранительных органов, военных структур и охранных предприятий. Программа импортозамещения продвигается правительством РФ в большинстве отраслей промышленности. Проект стал ответной реакцией на введение против экономики страны экономических санкций. Ограничения появились после начала проведения спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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