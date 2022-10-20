Челябинцы заменили импорт для ухода за оружием

Челябинске средства для ухода за оружием продляют долговечность изделий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания Ultman из Челябинска потеснила импортные средства для ухода за оружием. Как URA.RU рассказал директор Андрей Тейбус, подорожавший импорт сделал конкурентоспособными отечественные аналоги.

«За три месяца с июля мы зашли с продукцией в 80% челябинских магазинов. Также активно представлены в Екатеринбурге и Новосибирске. Ведем переговоры с представителями московских сетей, партнерами из Казахстана и Белоруссии», — уточнил URA.RU Тейбус.

Отечественные производители оружия взяли на испытание челябинские препараты. Преимущества у челябинской компании, кроме ценового фактора, связаны с логистикой. Нарушенные цепочки поставок американской и европейской химии дополнительно снизили позиции западных конкурентов, приподняв российский аналог. Производимая продукция предназначена для ухода за гладкоствольным и нарезным оружием: карабинами, ружьями и винтовками.

Вслед за ростом продаж увеличились производственные площади, расположенные в Челябинске. За год они выросли в три раза. Пользователями продукции являются охотники, спортсмены, представители правоохранительных органов, военных структур и охранных предприятий.

Программа импортозамещения продвигается правительством РФ в большинстве отраслей промышленности. Проект стал ответной реакцией на введение против экономики страны экономических санкций. Ограничения появились после начала проведения спецоперации на Украине.