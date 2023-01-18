Вертолет упал в городе Бровары рядом с детской площадкой и жилым домом. Информацию подтвердил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.
«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале. Он также уточнил, что в здании в момент падения находились люди, среди них есть пострадавшие.
По предварительной информации военный самолет задел при падении многоэтажку. В районе падения выжжена земля. По имеющейся информации, украинский вертолет был сбит дружественной ПВО. На месте падения работают скорая и пожарные.
Украинский телеканал «Рада» сообщает об одном погибшем. Пострадавших среди детей нет.
Украинская ПВО сбила вертолет EC225 LP Super Puma, сообщает МВД страны. Информацию передает «Царьград».
Вертолет упал на детский сад в Киевской области и задел жилой дом
Baza
Вертолет задел многоквартирный дом в Киевской области
Baza
Вертолет при падении задел многоквартирный дом
Baza
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Вертолет упал в городе Бровары рядом с детской площадкой и жилым домом. Информацию подтвердил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. «В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале. Он также уточнил, что в здании в момент падения находились люди, среди них есть пострадавшие. По предварительной информации военный самолет задел при падении многоэтажку. В районе падения выжжена земля. По имеющейся информации, украинский вертолет был сбит дружественной ПВО. На месте падения работают скорая и пожарные. Украинский телеканал «Рада» сообщает об одном погибшем. Пострадавших среди детей нет. Украинская ПВО сбила вертолет EC225 LP Super Puma, сообщает МВД страны. Информацию передает «Царьград».