Появились кадры разрушений от упавшего на детсад вертолета в Киевской области. Видео

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Факт падения вертолета в Киевской области подтвердили киевские власти Фото:

Вертолет упал в городе Бровары рядом с детской площадкой и жилым домом. Информацию подтвердил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

«В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале. Он также уточнил, что в здании в момент падения находились люди, среди них есть пострадавшие.

По предварительной информации военный самолет задел при падении многоэтажку. В районе падения выжжена земля. По имеющейся информации, украинский вертолет был сбит дружественной ПВО. На месте падения работают скорая и пожарные.

Украинский телеканал «Рада» сообщает об одном погибшем. Пострадавших среди детей нет.

Украинская ПВО сбила вертолет EC225 LP Super Puma, сообщает МВД страны. Информацию передает «Царьград».

Вертолет упал на детский сад в Киевской области и задел жилой дом
Вертолет задел многоквартирный дом в Киевской области
Вертолет при падении задел многоквартирный дом

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Вертолет упал в городе Бровары рядом с детской площадкой и жилым домом. Информацию подтвердил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. «В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале. Он также уточнил, что в здании в момент падения находились люди, среди них есть пострадавшие. По предварительной информации военный самолет задел при падении многоэтажку. В районе падения выжжена земля. По имеющейся информации, украинский вертолет был сбит дружественной ПВО. На месте падения работают скорая и пожарные. Украинский телеканал «Рада» сообщает об одном погибшем. Пострадавших среди детей нет. Украинская ПВО сбила вертолет EC225 LP Super Puma, сообщает МВД страны. Информацию передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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