В Свердловской области не хватает сотен врачей

18 января 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

В Свердловской области не хватает около 800 врачей Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области зафиксировали дефицит медицинских кадров. Региону не хватает более 800 специалистов. Об этом URA.RU рассказала ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун. «В Свердловской области есть кадровый дефицит, если мы говорим о медучреждениях. На начало 2023 года в Свердловской области не хватает 821 специалиста», — сказала Ковтун. По словам ректора УГМУ, минздрав и вуз работают над решением проблемы. «Мы принимаем вызов, связанный с кадровым дефицитом. Прилагаем все усилия, чтобы решить проблему», — отметила Ольга Ковтун. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области наблюдается значительная нехватка детских врачей. Уровень средней заработной платы педиатра в регионе — 50 204 рубля.

В Свердловской области зафиксировали дефицит медицинских кадров. Региону не хватает более 800 специалистов. Об этом URA.RU рассказала ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун. «В Свердловской области есть кадровый дефицит, если мы говорим о медучреждениях. На начало 2023 года в Свердловской области не хватает 821 специалиста», — сказала Ковтун. По словам ректора УГМУ, минздрав и вуз работают над решением проблемы. «Мы принимаем вызов, связанный с кадровым дефицитом. Прилагаем все усилия, чтобы решить проблему», — отметила Ольга Ковтун. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области наблюдается значительная нехватка детских врачей. Уровень средней заработной платы педиатра в регионе — 50 204 рубля.