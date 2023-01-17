17 января 2023

Мэрия уволила директора главного парка Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Владимира Елистратова в Парк Гагарина. Челябинск, шаехов вадим
Вадим Шаехов управлял парком имени Гагарина в Челябинске 17 лет Фото:

В Челябинске уволили директора крупнейшего городского парка имени Юрия Гагарина. Эту информацию 18 января подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон. Директором МАУ ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина назначен Жазит Нургазинов, ранее руководивший МАУ „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.

Шаехов руководил парком 17 лет. Нургазинов приступил к новым обязанностям с 17 января.

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В Челябинске уволили директора крупнейшего городского парка имени Юрия Гагарина. Эту информацию 18 января подтвердили URA.RU в мэрии города. «Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон. Директором МАУ ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина назначен Жазит Нургазинов, ранее руководивший МАУ „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра. Шаехов руководил парком 17 лет. Нургазинов приступил к новым обязанностям с 17 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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