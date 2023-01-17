Мэрия уволила директора главного парка Челябинска

18 января 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Вадим Шаехов управлял парком имени Гагарина в Челябинске 17 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске уволили директора крупнейшего городского парка имени Юрия Гагарина. Эту информацию 18 января подтвердили URA.RU в мэрии города. «Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон. Директором МАУ ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина назначен Жазит Нургазинов, ранее руководивший МАУ „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра. Шаехов руководил парком 17 лет. Нургазинов приступил к новым обязанностям с 17 января.

В Челябинске уволили директора крупнейшего городского парка имени Юрия Гагарина. Эту информацию 18 января подтвердили URA.RU в мэрии города. «Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон. Директором МАУ ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина назначен Жазит Нургазинов, ранее руководивший МАУ „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра. Шаехов руководил парком 17 лет. Нургазинов приступил к новым обязанностям с 17 января.