Мэрия уволила директора главного парка Челябинска

Вадим Шаехов управлял парком имени Гагарина в Челябинске 17 лет
В Челябинске уволили директора крупнейшего городского парка имени Юрия Гагарина. Эту информацию 18 января подтвердили URA.RU в мэрии города.
«Трудовой договор расторгнут по соглашению сторон. Директором МАУ ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина назначен Жазит Нургазинов, ранее руководивший МАУ „Сад Победы“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.
Шаехов руководил парком 17 лет. Нургазинов приступил к новым обязанностям с 17 января.
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