17 января 2023

Мать легендарного командира добровольцев рассказала пермским суворовцам о погибшем сыне. Фото

Мать легендарного пермского добровольца встретилась с воспитанниками Суворовского училилища
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Тренировка парадных расчетов суворовцев на плацу Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург , кадеты, нашивка, суворовцы, эмблема, репетиция парада, ек сву
Лариса Стефановская пообащалась с суворовцами и сыграла им на рояле Фото:

Воспитанники Пермского Суворовского училища встретились с матерью погибшего в ЛНР командира добровольцев Александра Стефановского. Лариса Стефановская рассказала подрастающему поколению о сыне-герое и исполнила им несколько композиций на рояле. О встрече, состоявшейся в учебном заведении, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский общественник Виктор Коровкин.

«На встрече суворовцы узнали многое из личной и военной жизни Александра Стефановского. Суворовцы прочитали два стихотворения о „Мангусте“ (позывной Стефановского — прим. URARU), написанные пермским поэтом, членом „Союза писателей России“ Федором Сергеевичем Востриковым. А Лариса Павловна сыграла для суворовцев на рояле», — написал Коровкин, отметив, что такой формат общения формирует у молодежи «сильную патриотическую позицию».

Коровкин сообщил, что проект «Мать добровольца», в рамках которого проходят подобные встречи, будет масштабирован на весь Пермский край. В 2022 году общественники на пожертвования пермяков отремонтировали матери погибшего пермского ополченца Ларисе Стефановской дом. Александр Стефановский, командовавший разведывательным батальоном, погиб в 2014 году. Вместе с ним участие в военных действиях на территории республики принимал Александр Григоренко, ставший впоследствии депутатом законодательного собрания Пермского края.

Лариса Стефановская (вторая справа) рассказала суворовцам о своем сыне-добровольце
Фото:
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Воспитанники Пермского Суворовского училища встретились с матерью погибшего в ЛНР командира добровольцев Александра Стефановского. Лариса Стефановская рассказала подрастающему поколению о сыне-герое и исполнила им несколько композиций на рояле. О встрече, состоявшейся в учебном заведении, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский общественник Виктор Коровкин. «На встрече суворовцы узнали многое из личной и военной жизни Александра Стефановского. Суворовцы прочитали два стихотворения о „Мангусте“ (позывной Стефановского — прим. URARU), написанные пермским поэтом, членом „Союза писателей России“ Федором Сергеевичем Востриковым. А Лариса Павловна сыграла для суворовцев на рояле», — написал Коровкин, отметив, что такой формат общения формирует у молодежи «сильную патриотическую позицию». Коровкин сообщил, что проект «Мать добровольца», в рамках которого проходят подобные встречи, будет масштабирован на весь Пермский край. В 2022 году общественники на пожертвования пермяков отремонтировали матери погибшего пермского ополченца Ларисе Стефановской дом. Александр Стефановский, командовавший разведывательным батальоном, погиб в 2014 году. Вместе с ним участие в военных действиях на территории республики принимал Александр Григоренко, ставший впоследствии депутатом законодательного собрания Пермского края.
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