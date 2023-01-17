Мать легендарного командира добровольцев рассказала пермским суворовцам о погибшем сыне. Фото

Мать легендарного пермского добровольца встретилась с воспитанниками Суворовского училилища

18 января 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Лариса Стефановская пообащалась с суворовцами и сыграла им на рояле Фото: Анна Майорова © URA.RU Воспитанники Пермского Суворовского училища встретились с матерью погибшего в ЛНР командира добровольцев Александра Стефановского. Лариса Стефановская рассказала подрастающему поколению о сыне-герое и исполнила им несколько композиций на рояле. О встрече, состоявшейся в учебном заведении, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский общественник Виктор Коровкин. «На встрече суворовцы узнали многое из личной и военной жизни Александра Стефановского. Суворовцы прочитали два стихотворения о „Мангусте“ (позывной Стефановского — прим. URARU), написанные пермским поэтом, членом „Союза писателей России“ Федором Сергеевичем Востриковым. А Лариса Павловна сыграла для суворовцев на рояле», — написал Коровкин, отметив, что такой формат общения формирует у молодежи «сильную патриотическую позицию». Коровкин сообщил, что проект «Мать добровольца», в рамках которого проходят подобные встречи, будет масштабирован на весь Пермский край. В 2022 году общественники на пожертвования пермяков отремонтировали матери погибшего пермского ополченца Ларисе Стефановской дом. Александр Стефановский, командовавший разведывательным батальоном, погиб в 2014 году. Вместе с ним участие в военных действиях на территории республики принимал Александр Григоренко, ставший впоследствии депутатом законодательного собрания Пермского края. Лариса Стефановская (вторая справа) рассказала суворовцам о своем сыне-добровольце Фото: страница Виктора Коровкина, «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воспитанники Пермского Суворовского училища встретились с матерью погибшего в ЛНР командира добровольцев Александра Стефановского. Лариса Стефановская рассказала подрастающему поколению о сыне-герое и исполнила им несколько композиций на рояле. О встрече, состоявшейся в учебном заведении, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермский общественник Виктор Коровкин. «На встрече суворовцы узнали многое из личной и военной жизни Александра Стефановского. Суворовцы прочитали два стихотворения о „Мангусте“ (позывной Стефановского — прим. URARU), написанные пермским поэтом, членом „Союза писателей России“ Федором Сергеевичем Востриковым. А Лариса Павловна сыграла для суворовцев на рояле», — написал Коровкин, отметив, что такой формат общения формирует у молодежи «сильную патриотическую позицию». Коровкин сообщил, что проект «Мать добровольца», в рамках которого проходят подобные встречи, будет масштабирован на весь Пермский край. В 2022 году общественники на пожертвования пермяков отремонтировали матери погибшего пермского ополченца Ларисе Стефановской дом. Александр Стефановский, командовавший разведывательным батальоном, погиб в 2014 году. Вместе с ним участие в военных действиях на территории республики принимал Александр Григоренко, ставший впоследствии депутатом законодательного собрания Пермского края.