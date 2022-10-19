Пермяки помогли матери легендарного добровольца, погибшего в Луганске

Пермяки отремонтировали дом матери добровольца Мангуста, погибшего в Луганске

Дом стал теплым и уютным (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активисты завершили работы по ремонту дома Ларисы Стефановской — матери пермяка, который одним первым из Перми ушел добровольцем на Донбасс и погиб под Луганском в 2014 году. Александр Стефановский, известный как «Мангуст», был инструктором в луганском батальоне «Заря», принимал участие в боевых действиях против украинского батальона «Айдар»*. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал пермский политик и общественник Виктор Коровкин.

«В Петербурге на открытии штаба „Киберфронт Z Санкт-Петербург“ мне рассказали о том, что в Перми в плачевных материально-хозяйственных условиях проживает мама легендарного бойца, Александра Стефановского. И попросили посмотреть, в чем она нуждается и по возможности помочь. По возвращению с Петербурга я связался с Ларисой Павловной, приехал на место, оценил степень и глубину потребностей и сразу приступил к работе», — написал Коровкин. На сегодняшний день, все запланированные работы были выполнены.

Виктор Коровкин вместе с другими неравнодушными пермяками утеплили дом, сделали водоотведение, горячую и холодную воду, организовали теплый пристрой, беседку, дровяник. Отремонтировали комнаты, привезли мебель. Часть работ активисты планируют закончить в следующем году.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми собирают пожертвования для Ларисы Стефановской. Их и потратили на ремонт дома. Стефановский погиб в августе 2014 года. У него остались жена и трое детей.

Спецоперация по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Украине началась 24 февраля. Но и до этого в проблемные регионы регулярно отправлялись добровольцы — чтобы защитить мирных жителей ЛНР и ДНР.

«Айдар» — запрещенная в России террористическая организация