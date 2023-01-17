На полках магазинов не хватает молочных продуктов, мяса, яиц, овощей и фруктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители отдаленного поселка Игрим в Березовском районе на севере региона рассказали URA.RU, что в местных магазинах «Магнит» опустели полки. В торговых точках нет мяса, молочной продукции, овощей и фруктов.

«[Нет] молочки, яиц, мяса, сыров. Овощей и фруктов тоже нет. А точнее в „Магните“ есть всегда чипсы, пиво и „дошираки“», — рассказала корреспонденту агентства жительница поселка Оксана Новикова.

При этом в магазинах местных предпринимателей, по словам женщины, товары привозят, но по более высокой цене. «В местные магазины завозят и молочку и фрукты, есть отдельные магазины с мясом, но цены выше чем в „Магните“», — говорит другая жительница Игрима Алена Запара.

Жители утверждают, что проблемы с поставками начались с закрытием навигации на реке. В мэрии Березовского района уточнили, что в курсе проблемы и занимаются ее решением. «[Существуют] ограничения по тоннажу [на транспортировку] по ледовым переправам. У „Магнита“ грузоподъемность транспорта, на котором продукты поставляются, именно свыше 30 тонн. Поэтому мы попросили их пересмотреть [правило] и использовать другой более легкий вид транспорта для доставки продуктов в наши населенные пункты», — прокомментировал корреспонденту агентства глава района Павел Артеев.

Агентство также направило официальный запрос в пресс-службу компании «Магнит» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Видео: telegram-канал «Пантин.Вслух»