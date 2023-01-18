Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Киевской области

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
В вертолете погибло руководство МВД Украины Фото:

В результате падения украинского вертолета на детский сад в Киевской области погиб министр МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что пока известно о 22 пострадавших, 16 погибших, из них два ребенка. Девять человек находились на борту вертолета.

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В результате падения украинского вертолета на детский сад в Киевской области погиб министр МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что пока известно о 22 пострадавших, 16 погибших, из них два ребенка. Девять человек находились на борту вертолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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