Лавров: меры, которые применяет Запад против России, будут направлены против любого врага 18 января 2023 в 13:40 Размер текста - 17 + США перестали добиваться своих целей честным путем, подчеркнул Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Методы, которые страны Запада применяют против России, будут использованы против любого недружественного им государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Это все применяется против России, санкции <…> применяются против России и против других неугодных стран, но ясно, что завтра, послезавтра они могут быть пущены в ход против любого государства», — сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Глава МИД РФ подчеркнул, что США перестали добиваться своих целей легитимными путями. Ранее Лавров уточнил, что на Украине создали нацистское государство, полицейское государство. И этому способствовала поддержка Запада. Методы, которые страны Запада применяют против России, будут использованы против любого недружественного им государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Это все применяется против России, санкции <…> применяются против России и против других неугодных стран, но ясно, что завтра, послезавтра они могут быть пущены в ход против любого государства», — сказал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Глава МИД РФ подчеркнул, что США перестали добиваться своих целей легитимными путями. Ранее Лавров уточнил, что на Украине создали нацистское государство, полицейское государство. И этому способствовала поддержка Запада. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям