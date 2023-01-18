Лавров заявил о невозможности переговоров с Зеленским

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров заявил, что серьезных предложений о переговорах не поступало Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас быть не может. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Зеленский выдвигает несуразные [мирные] инициативы, план, где навалено все что можно», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции, прямая трансляция которой идет на телеканале «Россия 24». Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, однако, по словам главы МИД РФ, пока никаких заслуживающих доверия предложений на эту тему не поступало.

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Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским сейчас быть не может. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Зеленский выдвигает несуразные [мирные] инициативы, план, где навалено все что можно», — отметил Лавров в ходе пресс-конференции, прямая трансляция которой идет на телеканале «Россия 24». Россия готова рассмотреть любые серьезные предложения Запада по переговорам, однако, по словам главы МИД РФ, пока никаких заслуживающих доверия предложений на эту тему не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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