Сенатор Климов: Запад попытается сорвать президентские выборы в России в 2024 году

18 января 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Для дестабилизации президентских выборов в 2024 году, Запад будет использовать технологии и фактор СВО, уточнил Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад попытается дестабилизировать президентские выборы в 2024 году, используя спецоперацию, как фактор для вмешательства в дела страны. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. «Конечно, я буду опять говорить о противодействии западному плану-2024, когда они хотят дестабилизироваться нашу политическую систему, используя для этого наш политический календарь», — уточнил Андрей Климов. Он будет высказывать данную мысль в ходе пленарного заседания Совета Федерации РФ. Кроме того, подчеркнул глава Совфеда, Запад будет использовать для срыва президентских выборов цифровые технологии, а также факт того, что Россию покинули большое количество людей после начала специальной операции. Президентские выборы в России в 2024 году ожидаются 17 марта. Ранее сообщалось, что Запад предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела страны. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, для этого используются средства массовой информации и неправительственные организации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад попытается дестабилизировать президентские выборы в 2024 году, используя спецоперацию, как фактор для вмешательства в дела страны. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. «Конечно, я буду опять говорить о противодействии западному плану-2024, когда они хотят дестабилизироваться нашу политическую систему, используя для этого наш политический календарь», — уточнил Андрей Климов. Он будет высказывать данную мысль в ходе пленарного заседания Совета Федерации РФ. Кроме того, подчеркнул глава Совфеда, Запад будет использовать для срыва президентских выборов цифровые технологии, а также факт того, что Россию покинули большое количество людей после начала специальной операции. Президентские выборы в России в 2024 году ожидаются 17 марта. Ранее сообщалось, что Запад предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела страны. По словам главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, для этого используются средства массовой информации и неправительственные организации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.