Власти ЯНАО решили освободить ряд чиновников от отчетов по доходам

Чиновники ЯНАО, работающие в зоне СВО, освобождаются от декларирование доходов

18 января 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Чиновники, работающие в зоне спецоперации, освобождаются от предоставления финансовых сведений Фото: Анна Майорова © URA.RU Чиновники ЯНАО, работающие в зоне спецоперации, освобождаются от предоставления финансовых сведений в 2023 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Надымского района. «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Лица, претендующие и (или) замещающие должности в отдельных категориях организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, не представляют Сведения в рамках декларационной кампании 2023 года», — говорится в сообщении. Также в документе указывается, что от декларирования своих доходов освобождаются военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции. Это касается сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета и национальной гвардии. Ранее URA.RU сообщало, что чиновникам, ушедшим в зону спецоперации будут выплачивать ежемесячную зарплату. Такое решение приняли власти Губкинского.

Чиновники ЯНАО, работающие в зоне спецоперации, освобождаются от предоставления финансовых сведений в 2023 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Надымского района. «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Лица, претендующие и (или) замещающие должности в отдельных категориях организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, не представляют Сведения в рамках декларационной кампании 2023 года», — говорится в сообщении. Также в документе указывается, что от декларирования своих доходов освобождаются военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции. Это касается сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета и национальной гвардии. Ранее URA.RU сообщало, что чиновникам, ушедшим в зону спецоперации будут выплачивать ежемесячную зарплату. Такое решение приняли власти Губкинского.