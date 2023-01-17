17 января 2023

Власти ЯНАО решили освободить ряд чиновников от отчетов по доходам

Чиновники ЯНАО, работающие в зоне СВО, освобождаются от декларирование доходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники, работающие в зоне спецоперации, освобождаются от предоставления финансовых сведений Фото:

Чиновники ЯНАО, работающие в зоне спецоперации, освобождаются от предоставления финансовых сведений в 2023 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Надымского района.

«Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Лица, претендующие и (или) замещающие должности в отдельных категориях организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, не представляют Сведения в рамках декларационной кампании 2023 года», — говорится в сообщении.

Также в документе указывается, что от декларирования своих доходов освобождаются военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции. Это касается сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета и национальной гвардии.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновникам, ушедшим в зону спецоперации будут выплачивать ежемесячную зарплату. Такое решение приняли власти Губкинского.

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Чиновники ЯНАО, работающие в зоне спецоперации, освобождаются от предоставления финансовых сведений в 2023 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации Надымского района. «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Лица, претендующие и (или) замещающие должности в отдельных категориях организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, не представляют Сведения в рамках декларационной кампании 2023 года», — говорится в сообщении. Также в документе указывается, что от декларирования своих доходов освобождаются военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции. Это касается сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, следственного комитета и национальной гвардии. Ранее URA.RU сообщало, что чиновникам, ушедшим в зону спецоперации будут выплачивать ежемесячную зарплату. Такое решение приняли власти Губкинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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