Власти в ЯНАО будут платить зарплату муниципальным служащим, ушедшим на СВО

Средства выделят из бюджета города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Власти Губкинского (ЯНАО) будут выплачивать муниципальным служащим, ушедшим на СВО, ежемесячную зарплату. Как сообщается на сайте мэрии, средства выделят из бюджета города.

«Дума города Губкинского решила установить лицам, осуществляющим профессиональную служебную деятельность в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Губкинского, с которыми приостановлен служебный контракт (трудовой договор), ежемесячную денежную выплату в размере месячного денежного содержания (месячной заработной платы), установленного на дату принятия приказа о приостановлении действия служебного контракта», — говорится в документе. Меры касаются только тех сотрудников, которые были мобилизованы, ушли служить по контракту или добровольно.

Расходы будут осуществляться за счет средств городского бюджета. Документ еще официально не приняли. Отмечается, что инициатором меры был глава города Андрей Гаранин, а разработчиком проекта — начальник департамента финансов Ирина Гаевская.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя Сергей Никитин хотел пойти добровольцем на СВО, но военкомат просит его уволиться перед этим с работы. Юрист Евгений Гудимов отметил, что статус добровольца законодательно не определен, поэтому военкомат формально прав.