17 января 2023

Пермского экс-депутата представили к государственной награде за участие в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Григоренко, интервью. Ростов-на-Дону
Александр Григоренко может получить государственную награду Фото:

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко представлен к получению государственной награды за участие в СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Три бойца из взвода получили представления на государственные награды. И я в том числе», — поделился радостью бывший чиновник.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Григоренко получил ранение во время боевых действий. Сейчас он находится в госпитале, после лечения снова планирует отправиться на фронт.

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Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко представлен к получению государственной награды за участие в СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Три бойца из взвода получили представления на государственные награды. И я в том числе», — поделился радостью бывший чиновник. Ранее URA.RU сообщало о том, что Григоренко получил ранение во время боевых действий. Сейчас он находится в госпитале, после лечения снова планирует отправиться на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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