Пермского экс-депутата представили к государственной награде за участие в СВО

Александр Григоренко может получить государственную награду
Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко представлен к получению государственной награды за участие в СВО. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Три бойца из взвода получили представления на государственные награды. И я в том числе», — поделился радостью бывший чиновник.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Григоренко получил ранение во время боевых действий. Сейчас он находится в госпитале, после лечения снова планирует отправиться на фронт.
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