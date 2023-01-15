Александр Григоренко попал в госпиталь после ранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко, вновь отправившийся на спецоперацию, получил ранение. В своем telegram-канале «ПоZывной Депутат» Григоренко написал, что был ранен несколько дней назад во время обстрела позиций российских военнослужащих ВСУ.

«Несколько дней назад получил сквозное осколочные ранение. Ранение получил во время обстрела украинскими военнослужащими наших позиций из АГС (автоматический гранатомет-URA.RU). Проверял по рации, как держатся пацаны из моего взвода на посту, и тут прилетело… В принципе ничего страшного, осколок прошел насквозь под губой и выбил левый клык. Но, если бы осколок прошел мимо зуба, я бы с вами, наверное, не разговаривал», — признался Григоренко.

Военнослужащий написал, что не рассказывал о произошедшем раньше, поскольку не хотел волновать родственников. Сейчас Григоренко находится в одном из госпиталей, где проходит лечение. После выздоровления он намерен вернуться на передовую.

Это второе ранение, которое Григоренко получает, участвуя в конфликте на Украине. URA.RU рассказывало, что пермяк был ранен, когда воевал в 2014—2015 годах на территории Луганской народной республики. Осенью 2022 года Григоренко вновь отправился на фронт. Сейчас в зоне СВО он командует взводом. На днях Григоренко рассказал о том, как провел бой во вражеском окопе.

Александр Григоренко получил на передовой осколочное ранение в челюсть Фото: telegram-канал «ПоZывной Депутат»

Сейчас пермяк проходит лечение в госпитале, после которого намерен вернуться на фронт Фото: telegram-канал «ПоZывной Депутат»