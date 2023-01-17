17 января 2023

В ХМАО ждут приезда патриарха Кирилла в конце весны

Патриарх Кирилл приедет в Сургут на освящение Свято-Троицкого собора
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Планируется, что патриарх Кирилл приедет в конце мая Фото:

Ханты-Мансийская епархия ждет приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в конце мая. Планируется, что глава РПЦ приедет на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Антоний Долгушин.

«Сейчас строительство собора закончилось, ведется отделка. Визит патриарха на освящение собора планируется в конце мая, но точной даты еще нет. Все будет завесить от решения патриарха», — сказал Долгушин.

Ранее URA.RU писало, что тогда еще строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте проверил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Тогда он также посетил Преображенский кафедральный собор и православную гимназию.

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Ханты-Мансийская епархия ждет приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла в конце мая. Планируется, что глава РПЦ приедет на освящение Свято-Троицкого собора в Сургуте. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Антоний Долгушин. «Сейчас строительство собора закончилось, ведется отделка. Визит патриарха на освящение собора планируется в конце мая, но точной даты еще нет. Все будет завесить от решения патриарха», — сказал Долгушин. Ранее URA.RU писало, что тогда еще строящийся Свято-Троицкий собор в Сургуте проверил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Тогда он также посетил Преображенский кафедральный собор и православную гимназию.
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