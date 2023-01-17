Руководитель курганского ЦУР отчиталась перед полпредом Якушевым

18 января 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Глава курганского ЦУР отчиталась о результатах работы центра перед полпредом УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель курганского «Центра управления регионом» (ЦУР) Жанна Чумакова представила результаты работы центра на встрече руководителей уральских ЦУРов с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама Чумакова. «За 2022 год ЦУР помог зауральцам в решении более 50 тысяч проблем, о которых жители рассказали через платформу обратной связи „Госуслуги. Решаем вместе“ и соцсети», — говорит Чумакова. По ее словам, особое внимание ЦУР уделяет эффективной коммуникации граждан с властями. Для этого центр проводит обучение работе в социальных сетях для глав муниципальных образований и специалистов исполнительной власти. Также за прошлый год центр провел 33 обучающих семинара по соцсетям для сотрудников школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, в том числе и для представителей областной общественной палаты, молодежных активистов и депутатов. «Практически 100% организаций региона создали госпаблики, их общая аудитория составляет 648 тысяч жителей региона. Это отразилось в рейтинге регионов Минцифры РФ — Курганская область находится в лидерах», — отмечает Чумакова. Также она привела слова Якушева о том, что в 2023 году количество обязанностей у ЦУРов увеличится. До этого URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в топ-10 регионов по исполнению закона об обязательном освещении своей деятельности в соцсетях. Рейтинг составлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель курганского «Центра управления регионом» (ЦУР) Жанна Чумакова представила результаты работы центра на встрече руководителей уральских ЦУРов с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила сама Чумакова. «За 2022 год ЦУР помог зауральцам в решении более 50 тысяч проблем, о которых жители рассказали через платформу обратной связи „Госуслуги. Решаем вместе“ и соцсети», — говорит Чумакова. По ее словам, особое внимание ЦУР уделяет эффективной коммуникации граждан с властями. Для этого центр проводит обучение работе в социальных сетях для глав муниципальных образований и специалистов исполнительной власти. Также за прошлый год центр провел 33 обучающих семинара по соцсетям для сотрудников школ, детских садов, учреждений культуры, спорта, здравоохранения, в том числе и для представителей областной общественной палаты, молодежных активистов и депутатов. «Практически 100% организаций региона создали госпаблики, их общая аудитория составляет 648 тысяч жителей региона. Это отразилось в рейтинге регионов Минцифры РФ — Курганская область находится в лидерах», — отмечает Чумакова. Также она привела слова Якушева о том, что в 2023 году количество обязанностей у ЦУРов увеличится. До этого URA.RU сообщало, что Курганская область вошла в топ-10 регионов по исполнению закона об обязательном освещении своей деятельности в соцсетях. Рейтинг составлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.