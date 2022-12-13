Пять уральских регионов лучше других наладили связь с гражданами

13 декабря 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Основной площадкой для реализации закона о ведении госпабликов в соцсетях, стал VK Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Тюменской и Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО вошли в топ-10 по исполнению закона об обязательном освещении своей работы в социальных сетях — ведению госпабликов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ. «Минцифры РФ представило рейтинг российских регионов по исполнению закона. В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ», — уточняется в пресс-релизе. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев подчеркнул, что в настоящий момент на территории России создано более 130 тысяч страниц в социальных сетях от ведомств и подведомственных учреждений. И они успешно функционируют. «Создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — уточнил он. Отмечается, что основной площадкой для реализации закона о ведении госпабликов стала соцсеть ВКонтакте. Ее определил лично президент РФ Владимир Путин. «ВКонтакте предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому. Самые популярные инструменты — это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции», — подчеркнул генеральный директор VK Владимир Кириенко. За реализацией закона о социальной активности в соцсетях следит АНО «Диалог Регионы», а именно Центры управления регионами (ЦУР). «В октябре „Диалог“ проводил социологическое исследование: 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Цель 2023 года — улучшить качество контента», — отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Он также подчеркнул, что госпаблики являются базовой инфраструктурой власти для работы в интернете. Ранее URA.RU сообщалось, что с 1 декабря в законодательном плане изменения коснулись и государственные органы. Они должны вести активность в социальных сетях — завести аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» для освещения своей деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Тюменской и Курганской областей, Пермского края, ХМАО и ЯНАО вошли в топ-10 по исполнению закона об обязательном освещении своей работы в социальных сетях — ведению госпабликов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ. «Минцифры РФ представило рейтинг российских регионов по исполнению закона. В топ-10 вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ», — уточняется в пресс-релизе. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев подчеркнул, что в настоящий момент на территории России создано более 130 тысяч страниц в социальных сетях от ведомств и подведомственных учреждений. И они успешно функционируют. «Создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — уточнил он. Отмечается, что основной площадкой для реализации закона о ведении госпабликов стала соцсеть ВКонтакте. Ее определил лично президент РФ Владимир Путин. «ВКонтакте предлагает разнообразные инструменты и форматы для того, чтобы контент в официальных сообществах был максимально полезен и интересен каждому. Самые популярные инструменты — это истории, статьи, короткие видео и прямые трансляции», — подчеркнул генеральный директор VK Владимир Кириенко. За реализацией закона о социальной активности в соцсетях следит АНО «Диалог Регионы», а именно Центры управления регионами (ЦУР). «В октябре „Диалог“ проводил социологическое исследование: 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Цель 2023 года — улучшить качество контента», — отметил генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак. Он также подчеркнул, что госпаблики являются базовой инфраструктурой власти для работы в интернете. Ранее URA.RU сообщалось, что с 1 декабря в законодательном плане изменения коснулись и государственные органы. Они должны вести активность в социальных сетях — завести аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках» для освещения своей деятельности.