17 января 2023

Тюменским чиновникам и депутатам запретили публиковать фото из заграничных отпусков

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским чиновникам запретили публиковать фото с зарубежных курортов Фото:

Тюменским чиновникам и депутатам областной думы запретили публиковать в соцсетях фото из отпуска, который они проводят за границей. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политической элите региона. При этом речь не идет о запрете выезжать за пределы РФ.

«Прямого запрета на зарубежный отдых нет. Запрещено это афишировать, публиковать в соцсетях фото и видео. И конечно рекомендовано проводить отпуск в России», — рассказал инсайдер в правительстве региона.

Информацию на условиях анонимности подтвердил собеседник агентства в аппарате Тюменской облдумы. «Депутатам рекомендовали ездить в Краснодарский край или на Алтай. Но если уж их занесло на зарубежные курорты, публиковать фото оттуда категорически нельзя», — сообщил источник.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о скандале, спровоцированным депутатом Вологодской областной думы Денисом Долженко, который похвастался в соцсетях отдыхом в Дубае. Генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак пригрозил депутату исключением из партии.

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Тюменским чиновникам и депутатам областной думы запретили публиковать в соцсетях фото из отпуска, который они проводят за границей. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политической элите региона. При этом речь не идет о запрете выезжать за пределы РФ. «Прямого запрета на зарубежный отдых нет. Запрещено это афишировать, публиковать в соцсетях фото и видео. И конечно рекомендовано проводить отпуск в России», — рассказал инсайдер в правительстве региона. Информацию на условиях анонимности подтвердил собеседник агентства в аппарате Тюменской облдумы. «Депутатам рекомендовали ездить в Краснодарский край или на Алтай. Но если уж их занесло на зарубежные курорты, публиковать фото оттуда категорически нельзя», — сообщил источник. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о скандале, спровоцированным депутатом Вологодской областной думы Денисом Долженко, который похвастался в соцсетях отдыхом в Дубае. Генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак пригрозил депутату исключением из партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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