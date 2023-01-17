Тюменским чиновникам и депутатам запретили публиковать фото из заграничных отпусков

Тюменским чиновникам запретили публиковать фото с зарубежных курортов Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Тюменским чиновникам и депутатам областной думы запретили публиковать в соцсетях фото из отпуска, который они проводят за границей. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политической элите региона. При этом речь не идет о запрете выезжать за пределы РФ.

«Прямого запрета на зарубежный отдых нет. Запрещено это афишировать, публиковать в соцсетях фото и видео. И конечно рекомендовано проводить отпуск в России», — рассказал инсайдер в правительстве региона.

Информацию на условиях анонимности подтвердил собеседник агентства в аппарате Тюменской облдумы. «Депутатам рекомендовали ездить в Краснодарский край или на Алтай. Но если уж их занесло на зарубежные курорты, публиковать фото оттуда категорически нельзя», — сообщил источник.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о скандале, спровоцированным депутатом Вологодской областной думы Денисом Долженко, который похвастался в соцсетях отдыхом в Дубае. Генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак пригрозил депутату исключением из партии.