Депутат ЕР, отдыхавший в Дубае, заявил, что у него нет партбилета

10 января 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Исключением из партии Денису Долженко пригрозил генсек «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко, выложивший фото из ОАЭ в новогодние праздники и подвергшийся из-за этого критике россиян, не состоит в какой-либо партии. Об этом рассказал сам Долженко. Ранее генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак пригрозил депутату исключением из партии. «Я беспартийный, партбилета у меня нет. Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам», — объяснил свое поведение Долженко в разговоре с « Газета.ру », отметив, что решение о его исключении из «Единой России» должно быть объективным и аргументированным, а не основанным на эмоциях. Ранее на своей странице «ВКонтакте» Долженко опубликовал фото, на котором он стоит на фоне водоема в Дубае. В подписи к публикации депутат пояснил, что, уехав в Дубай, он «утеплился» и «прислушался к рекомендациям синоптиков». В числе выступивших с критикой в сторону Долженко был и генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак. В своем telegram-канале он заявил, что Долженко «добегался» и в скором времени будет исключен из партии.

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко, выложивший фото из ОАЭ в новогодние праздники и подвергшийся из-за этого критике россиян, не состоит в какой-либо партии. Об этом рассказал сам Долженко. Ранее генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак пригрозил депутату исключением из партии. «Я беспартийный, партбилета у меня нет. Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам», — объяснил свое поведение Долженко в разговоре с «Газета.ру», отметив, что решение о его исключении из «Единой России» должно быть объективным и аргументированным, а не основанным на эмоциях. Ранее на своей странице «ВКонтакте» Долженко опубликовал фото, на котором он стоит на фоне водоема в Дубае. В подписи к публикации депутат пояснил, что, уехав в Дубай, он «утеплился» и «прислушался к рекомендациям синоптиков». В числе выступивших с критикой в сторону Долженко был и генсекретарь «Единой России» Андрей Турчак. В своем telegram-канале он заявил, что Долженко «добегался» и в скором времени будет исключен из партии.