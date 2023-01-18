Пушилин заявил о скором прекращении обстрелов Донецка

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Последствия обстрела в Буденовском районе. Донецк, донецк, днр, разрушения, обстрел, сво
Обстрелы Донецка прекратятся после зачистки армии ВСУ в Марьинке, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстрелы Донецка будут прекращены после освобождения Марьинки и Авдеевки. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город», — рассказал Пушилин во время эфира на «Первом канале». Он отвечал на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. 18 января Пушилин заявил о том, что в Марьинке продолжается зачистка от ВСУ, передает RT. Авдеевка и Марьинка находятся вблизи с Донецком. Вытеснение армии Украины с этих точек позволить отдалить зону поражения украинского оружия.

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Обстрелы Донецка будут прекращены после освобождения Марьинки и Авдеевки. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город», — рассказал Пушилин во время эфира на «Первом канале». Он отвечал на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. 18 января Пушилин заявил о том, что в Марьинке продолжается зачистка от ВСУ, передает RT. Авдеевка и Марьинка находятся вблизи с Донецком. Вытеснение армии Украины с этих точек позволить отдалить зону поражения украинского оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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