Пушилин заявил о скором прекращении обстрелов Донецка

18 января 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Обстрелы Донецка прекратятся после зачистки армии ВСУ в Марьинке, заявил Денис Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрелы Донецка будут прекращены после освобождения Марьинки и Авдеевки. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город», — рассказал Пушилин во время эфира на «Первом канале». Он отвечал на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. 18 января Пушилин заявил о том, что в Марьинке продолжается зачистка от ВСУ, передает RT. Авдеевка и Марьинка находятся вблизи с Донецком. Вытеснение армии Украины с этих точек позволить отдалить зону поражения украинского оружия.

Обстрелы Донецка будут прекращены после освобождения Марьинки и Авдеевки. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город», — рассказал Пушилин во время эфира на «Первом канале». Он отвечал на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимира Путина. 18 января Пушилин заявил о том, что в Марьинке продолжается зачистка от ВСУ, передает RT. Авдеевка и Марьинка находятся вблизи с Донецком. Вытеснение армии Украины с этих точек позволить отдалить зону поражения украинского оружия.